تسویه مطالبات تمامی مراکزدرمانی طرف قراردادبا تامین اجتماعی مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله سهرابی اظهار کرد: یکی از استراتژی‌های مدیریت ارشد سازمان، ارتقای سطح خدمات درمانی و اعتباربخشی به دفترچه‌های درمان با پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته در همین زمان ۱۸ ماه بدهی معوق و انباشت شده به مراکز درمانی وجود داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر صد درصد مطالبات تمامی مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی طرف قرارداد تا پایان سال ۹۸ پرداخت شده است و حتی یک ریال معوقه به مراکز درمانی نداریم.

به گفته وی در سال جاری نیز ۶۰ درصد علی الحساب به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اسناد ارائه شده مربوط به فروردین و اردیبهشت پرداخت کرده‌ایم.

سهرابی افزود: این کار موجب احیای اعتبار دفترچه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی و بهبود خدمت‌رسانی مراکز درمانی به بیمه شدگان و بازنشستگان شده است، همچنین در ایام شیوع کرونا با تقویت بنیه و توان مالی بیمارستان‌های دانشگاهی ارائه خدمات به هموطنان را تسهیل کرد.