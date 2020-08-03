به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی صبح امروز در ستاد استانی مبارزه با کرونا که در محل سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: دهه امامت و ولایت یوم الله نورانی است زیرا ولایت نگین ارزشها و جوهر همه خوبیهاست.
امام جمعه بجنورد با اشاره به آزمایش گوناگونی که از حضرت ابراهیم گرفته شد، بیان داشت: گاهی در بلاها راه کارهای درست زیستن را یاد میگیریم؛ مانند حضرت ابراهیم که غرق در ابتلاء شد اما در این راستا به امامت رسید.
وی با اشاره به انقلاب اسلامی افزود: امامهای انقلاب نیز از آزمونهای بزرگی پیروز خارج شدند که نتیجه آن افزایش توانمندی جمهوری اسلامی و رشد آن شد اما نباید به شرایط قانع باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین یعقوبی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اطاعت از تصمیم کارشناسان مربوط در خصوص عزاداریهای ماه محروم گفت: نگاهمان باید به جمعیتهای مذهبی متفاوت باشد زیرا این گروه بر رعایت پروتکلها مقید تر هستند و این را در جامعه دیدهایم.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزاری شبهای قدر را نمونه واضح فهم جامعه مذهبی استان دانست و تاکید کرد: آن مراسم مورد تأیید مسئولان استان قرار گرفت زیرا مذهبیها همزمان با برگزاری مراسم، پروتکلها را به خوبی اجرا میکنند.
وی با تاکید بر اینکه عید غدیر نباید فراموش شود افزود: قطعاً نمیتوانیم برنامههایی که سالهای گذشته داشتیم را عیناً تکرار کنیم اما باید مراسم عید غدیر را تمرینی برای محرم در نظر بگیریم.
حجت الاسلام یعقوبی افراط و تفریط در خصوص برگزاری مراسم مذهبی را غلط دانست و اضافه کرد: عدهای که زمان بستن حرم حضرت معصومه میخواستند دربها را بشکنند و یا عدهای که میگویند مجلس امام حسین شفا است و نباید ماسک بزنیم، مروج شیعه انگلیسی هستند و ما با آن کاملاً مخالفیم.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: با کسانی که میگویند مراسم مذهبی یک یا دو سال تعطیل شود نیز مخالفیم زیرا این تفکر هم تفریطی است.
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