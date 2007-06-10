پیش نویس طرح استراتژی توسعه تجارت خارجی تدوین شد

معاون برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از گذراندن مراحل نهایی تدوین کلیات طرح استراتژی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: پیش نویس این طرح تهیه شده و منتظر اعلام نظرهای کارشناسی جهت تدوین جزئیات هستیم.

مهدی فتح الله افزود: هدف از این طرح افزایش جریان تجارت خارجی کشور است که در این راستا باید عوامل موثر در این بخش شناسایی شود.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف صادرات غیرنفتی، شناسایی فرصت ها و تهدیدات پیش روی صادرات غیرنفتی کشور و سعی در حذف آنها را از جمله اهداف طرح استراتژی تجارت خارجی کشور بیان کرد.