به گزارش خبرنگار مهر، کریستف هاملمن ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انسان‌های بسیاری به علت بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: تمهیداتی در سازمان بهداشت جهانی برای نجات جان انسان‌ها اندیشیده شده اما هنوز دنیا درگیر این اپیدمی است.

وی بابیان اینکه بعد از چین یکی از کشورهایی که ابتلاء در آن بالا بود ایران است و همزمان ایتالیا و کره جنوبی نیز درگیر بودند و فازهای مختلفی را در این کشورها تجربه کردیم، گفت: برای رعایت اصول بهداشتی در این کشورها تلاش‌های زیادی انجام شد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که کرونا را تجربه کرد و به همین دلیل اقدامات زیادی در این کشور برای مقابله با کرونا انجام شده است، افزود: کشورهای مختلف در راستای مقابله با کرونا از یکدیگر یاد می‌گیرند و تجربیات بسیاری را می‌توان از ایران آموخت.

ابعاد کنترلی این بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه، تدوین و عملیاتی شده است هاملمن با بیان اینکه ابعاد کنترلی این بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه، تدوین و عملیاتی شده است به طوری که خیلی از این تمهیدات با تکیه بر تجربیات ایران بود، گفت: یکی از کارهای مهم افزایش ظرفیت تشخیص و گسترش فعالیت آزمایشگاه‌ها در این کشور بوده است.

وی یکی از تجربیات خوب ایران را اقدامات اولیه بهداشتی برشمرد و با بیان اینکه در سطوح مختلف بیماریابی صورت گرفت و بیماران برای دریافت خدمات به بیمارستان‌ها ارجاع شدند، گفت: معرفی اصول فاصله گذاری اجتماعی در مکان‌ها و مشاغل مختلف از جمله تجربیاتی بود که در سازمان بهداشت جهانی به کار گرفته شد.

وی با بیان اینکه آموختیم که چگونه یک سیستم بهداشتی مقاوم می‌تواند در برابر این اپیدمی مقاوم باشد، عنوان کرد: ایران در سال‌های قبل تجربیات خوبی در ساخت دارو داشت و تولید دارو یکی از توانایی‌های مهم این کشور است.

هاملمن در ادامه با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی همدان تحقیقات متعددی در زمینه تولید اقلام پزشکی انجام داده‌اند، یادآور شد: تأمین تجهیزات حفاظت شخصی و فردی از تمهیدات خوب ایران به شمار می‌رفت که خیلی زود تولید داخلی آن آغاز شد و از تولیدات بومی خود در مقابله با کرونا استفاده کرد.

وی کمبود تجهیزات حفاظت فردی را یکی از مشکلات پرستاران و پزشکان در ابتدای کار عنوان کرد و با بیان اینکه خوشبختانه بخش عمده‌ای از این مشکل رفع شده است، گفت: پس از شش ماه از آغاز کرونا، کادر درمان خسته شده که باید برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیده شود.

وی در خصوص ارائه خدمات روانی به کادر بهداشت و درمان نیز اظهار کرد: جایگزین کردن بیمارستان‌های دیگر برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا و به کارگیری نیروهای دیگر می‌تواند به روند مقابله به کرونا کمک کند.

هاملمن با بیان اینکه این راهکار علاوه بر کمک به پرستاران و پزشکان، توانایی و ظرفیت دیگر بیمارستان‌ها در برابر این بیماری را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: راهکار دیگری که برای جلوگیری از خستگی کارکنان باید به کار گرفته شود، جایگزین کردن کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر در این اپیدمی آن است که بین بیماران کرونا و دیگر بیماران تفاوت و تبعیض ایجاد و انگ اجتماعی به آنها وارد می‌شود که این روند نیز قابل اصلاح است.

خانواده‌های افراد مبتلا به کرونا به ویژه کادر درمان از آنها ترس دارند

نماینده سازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه خانواده‌های افراد مبتلا به کرونا به ویژه کادر درمان از آنها ترس دارند، گفت: وظیفه ما این است که با حمایت خود و عشق ورزی و ارتباط دوستانه با این افراد، بار روانی را از روی دوش آنها برداریم چون ارتباط با کسی که مبتلاست و اصول بهداشتی را رعایت می‌کند، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: وقتی می‌گوئیم کارکنان بخش بهداشت و درمان قهرمان این مبارزه هستند باید در عمل نیز آن را به اثبات برسانیم و وقتی در محیط خارج از بیمارستان هستند، آنها را بپذیریم و از این افراد نترسیم.

هاملمن با بیان اینکه باید آگاه باشیم که کرونا پایان نیافته و وضعیت عادی نشده است، اظهار کرد: باید اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی همچنان رعایت شود.

وی افزود: در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی فعلی که مشاغل در حال بازگشایی هستند بسیار مهم است که همه پروتکل‌های بهداشتی را در فعالیت‌های خود رعایت کنند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی گفت: همانطور که رئیس جمهور اعلام کرد نباید ترس و وحشت داشته باشیم و از طرفی در گروه افرادی نیز نباشیم که وضعیت را عادی می‌پندارند و اصول را رعایت نمی‌کنند.

هاملمن با بیان اینکه یکی از وظایف رسانه‌ها این است که ترس نابجا ایجاد نکنند، گفت: مطبوعات با اطلاع رسانی درست از جامعه و به ویژه افراد مبتلا حمایت روانی داشته باشند.

وی در خصوص اخبار ساخت واکسن کرونا نیز گفت: سازمان بهداشت جهانی از تحقیقات در خصوص ساخت واکسن کرونا حمایت می‌کند و تلاش بر این است که واکسن ساخته و در بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد به صورت عادلانه توزیع شود.

وی با اشاره به انجام تحقیقات ساخت واکسن در ژنو سوئیس، اظهار کرد: از کشورها خواسته شده که در این پلتفرم تسهیلات ساخت واکسن عضو شوند و از ساخت واکسن حمایت کنند.

واکسن بر اساس اولویت توزیع خواهد شد به طوری که در ابتدا کارکنان بهداشت و درمان و سپس افراد دارای بیماری زمینه‌ای در اولویت قرار دارند نماینده سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد: واکسن بر اساس اولویت توزیع خواهد شد به طوری که در ابتدا کارکنان بهداشت و درمان و سپس افراد دارای بیماری زمینه‌ای در اولویت قرار دارند.

هاملمن همچنین بابیان اینکه ایران نیز در این پلتفرم عضو شده و می‌تواند از آن استفاده کند؛ گفت: وزارت بهداشت از این موضوع حمایت می‌کند و ارتباطات بسیار درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته که باید فراتر از تحریم‌های اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه مشکلی که در ارائه آمار و ارقام وجود دارد این است که آمار تعداد افرادی است که تأیید آزمایشگاهی دارند، یادآور شد: آمار بستگی به این دارد که آزمایشگاه‌ها تا چه اندازه مجهز هستند و خوشبختانه مشکلات تشخیص که در ابتدای کار به دلیل کمبود کیت وجود داشت، برطرف شده است.

هاملمن همچنین عنوان کرد: آمار مربوط به تست‌هایی است که انجام می‌شود اما در ایام اخیر تست‌های آنتی بادی وجود دارد که می‌تواند تشخیص دهد که فرد پیش از این به کرونا مبتلا شده است.

وی در خصوص مطالعات صورت گرفته در زمینه آنتی بادی در سراسر دنیا روی افراد به ویژه کادر درمان، یادآور شد: نتیجه تحقیقات در بسیاری از کشورها این است که تعداد افرادی که آنتی بادی آنها تأیید شده بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که تست آنها مثبت اعلام می‌شود.

هاملمن افزود: این مطالعات و تست‌ها اختلاف آمار را توجیه می‌کند و به هیچ عنوان به این معنا نیست که آمار رسمی درست نیست بلکه تحقیقات در دو روش متفاوت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام تحقیقات در راستای اطلاع بیشتر در مورد این بیماری صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در نهایت مطالعات به ما در مقابله با کووید ۱۹ کمک می‌کند.

همدان دو پیک کرونا را پشت سر گذاشته است

نماینده سازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه همدان دو پیک کرونا را پشت سر گذاشته است، یادآور شد: ظرفیت بیمارستانی همدان در این دو اپیدمی بسیار خوب بوده و در سطح الف با ۷۰۰ تخت بیمارستانی پاسخگوی نیاز بیماران بوده که می‌تواند تجربه‌ای برای دیگر استان‌ها و حتی دیگر کشورها باشد.

وی با اشاره به اینکه همدان در آمار کرونا به یک وضعیت ثابت رسیده است، اظهار کرد: همدان از پیک عبور کرده و به یک آرامش آماری رسیده است.

هاملمن با بیان اینکه همدان تولید کننده اقلام حفاظتی همچون ماسک و لباس و دستکش است، گفت: در بازدید از مراکز مشاهده شد که خدمات اولیه کووید ۱۹ به افراد ارائه می‌شود.

نماینده سازمان بهداشت جهانی با تأکید بر اینکه قوانین وزارت بهداشت در کشور باید مورد توجه و عمل قرار بگیرد، ابراز امیدواری کرد شرایط در ایران بهتر شود و افزود: هنوز مناطق قرمز زیادی در کشور وجود دارد و باید مراقبت‌های لازم صورت بگیرد تا بتوان ویروس را کنترل کردب.

وی ا بیان اینکه هنوز شهرهایی پیک بالای کرونا را تجربه می‌کنند، یادآور شد: امیدواریم شهرهای دیگر نیز همچون همدان از پیک عبور کنند.

