نادر علی مدد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در این طرح که با همکاری ادارات زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی اجرا می شود ، کلیه آمار و اطلاعات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی کشور جمع آوری و به روز می شود .

وی افزود : تعدادی از آمارگیران اداره تعاون و سایر ارگان های یاد شده با تکمیل پرسشنامه های آماری از اطلاعات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، اقدام به جمع آوری اطلاعات می کنند .

علی مدد سلطانی از مدیران تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی شهرستان کرج خواست : به منظور جمع آوری اطلاعات صحیح در تکمیل پرسش نامه ها با آمارگیران همکاری لازم را به عمل آورند و از ارائه اطلاعات نادرست خودداری کنند.

رئیس اداره تعاون کرج اجرای این طرح را گامی موثر در معرفی بخش های تعاونی ، شناسایی آمار واقعی تعاونی ها و تعاونگران کشور و معرفی سهم واقعی بخش تعاون در فعالیت های اقتصادی کلان عنوان کرد .

این طرح از 19 تا 24 خرداد ماه جاری در سراسر کشور اجرا می شود .