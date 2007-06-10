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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۳۰

تصفیه خانه های فاضلاب بروجرد و پلدختر به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر : مدیر کل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت : تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای بروجرد و پلدختر تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

سید مجتبی صورتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت : عملیات تصفیه خانه پلدختر از سال 82 آغاز شده و تاکنون 46 میلیارد و 739 میلیون ریال برای ساخت آن هزینه شده است .

وی افزود : این تصفیه خانه 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تاکنون 22 کیلومتر از طول شبکه جمع آوری فاضلاب آن اجرا شده است .

مدیر کل شرکت آب و فاضلاب در ادامه تصریح کرد : تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بروجرد نیز با اعتبار 82 میلیارد و 851 میلیون ریال تاکنون 90 درصد پیش رفت فیزیکی داشته است .

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : تصفیه خانه بروجرد با ظرفیت 26 هزار و 500 متر مکعب در روز جمعیت 130 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد ، همچنین تصفیه خانه پلدختر با ظرفیت دو هزار و 450 متر مکعب در روز برای جمعیتی بالغ بر 14 هزار نفر طراحی شده است .

کد مطلب 499038

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