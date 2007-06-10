تصفیه خانه های فاضلاب بروجرد و پلدختر به بهره برداری می رسد

سید مجتبی صورتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت : عملیات تصفیه خانه پلدختر از سال 82 آغاز شده و تاکنون 46 میلیارد و 739 میلیون ریال برای ساخت آن هزینه شده است .

وی افزود : این تصفیه خانه 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تاکنون 22 کیلومتر از طول شبکه جمع آوری فاضلاب آن اجرا شده است .

مدیر کل شرکت آب و فاضلاب در ادامه تصریح کرد : تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بروجرد نیز با اعتبار 82 میلیارد و 851 میلیون ریال تاکنون 90 درصد پیش رفت فیزیکی داشته است .