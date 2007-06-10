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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۸:۳۹

یک فروند کشتی در اسکله شهید حقانی بندر عباس غرق شده است

بندر عباس - خبرگزاری مهر : یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق که توقیف شده بود در اولین ساعات طوفان دچار حادثه و غرق شد .

به گزارش مهر ، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان اعلام کرد : یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق که در اسکله شهید حقانی شهر بندر عباس توقیف شده بود در ساعات بحرانی وزش طوفان دچار حادثه شدید شده و غرق شده است .

سردار علی موید افزود : بلافاصله نیروهای امدادی حاضر در اسکله شهید باهنر با بهره گیری از قایق های امدادی نسبت به نجات جان افراد حاضر در کشتی اقدام کرده اند و این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در بر نداشته است .

اسکله شهید باهنر بندر عباس از همان ساعات اولیه طوفان در روز چهارشنبه بلافاصله مسدود و از هرگونه رفت و آمد در آن جلوگیری به عمل آمد .

کد مطلب 499043

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