کتاب "روح، علم و سلامت" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، از مراقبه تا خواندن سرودهای روحانی یا نیایش، معنویت بیشتر به واسطه نفع آن برای سلامتی شناخته می شود. در این اثر یک گروه از کارشناسان از رشته های مختلفی چون روانشناسی، طب، پرستاری و بهداشت عمومی، مقالاتی را با محوریت رابطه سلامتی و معنویت ارائه کرده و حتی جایگاه هنر را نیز بررسی کرده اند.

مقالات این اثر دربرگیرنده موضوعاتی چون توجه ویژه به جوانان، مبتلایان اچ آی وی/ ایدز، مبتلایان به سرطان و بیماران بستری در بیمارستان است.

نویسندگان این مقالات اعضای مؤسسه معنویت و سلامت دانشگاه سانتا کلارا بوده و قصد دارند با درک علمی ارتباط معنویت – سلامت وضعیت سلامتی و بهداشت عمومی را ارتقاء دهند.

یکی از محورهای توجه این کتاب نشان دادن راه های ساده برای انجام اقدامات معنوی در محیط زیست که راه های آن بین فرهنگی و دینی توصیف شده است.

توماس چی پلنت استاد و رئیس دپارتمان روانشناسی دانشگاه سانتاکلارا و استادیار علوم رفتاری و روانپزشکی در دانشکده طب دانشگاه استنفورد است. وی تاکنون در نوشتن و یا تألیف بیش از 10 اثر نقش داشته و بش از 100 مقاله در نشریات تخصصی به چاپ رسانه است.

کارل ای تورسن نیز استاد بازنشسته آموزش و روانشناسی است که در دپارتمان علوم رفتاری و روانشناسی دانشگاه استفورد فعالیت می کند. وی همچنین عضو ارشد موسسه معنویت و بهداشت دانشگاه سانتا کلارا است.

تورسن بیش از 30 سال است که در عرصه مشاوره و بهداشت روانی کار می کند و از اعضای پایه گذار انجمن طب رفتاری نیز محسوب می شود.