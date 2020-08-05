در بحبوحه جنگ، ذخیره مخازن به صفر رسیده، باید کاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اینجا خط مقدم است» شرح بیداری جوانانی است که در بحبوحه جنگ تحمیلی، در شرایطی که کشور به تولید مواد اولیه نظیر کربن در پالایشگاهها نیاز دارد، با توکل به خدا و توسل به اهل بیت و با تکیه بر دانش و تخصص فردی و گروهی خود، سبب رونق گرفتن تولید مواد مورد نیاز در پالایشگاه شدند. این کتاب شرح مجاهدتهایی است که کمتر به آن پرداخته شده. شرح ماجرایی که کمتر در آن از تیر و تفنگ حرف به میان میآید و بیشتر به پشتیبانی استراتژیک در این برهه خاص تاریخی میپردازد.
در بخشی از شرح داستانی این ماجرا چنین آمده: «دامنه جنگ با تمام سختیهایش هر روز بیشتر وسعت مییافت. موضوع جنگ و گسترش آن با نبودن یک سازمان واحد برای حل بحران جنگ و همچنین کشمکشهای سیاسی در سطح جامعه، مسئولان و مدیران کشور و جریانهای سیاسی، شرکت کربن را خیلی زود با چند موضوع بسیار جدی و بحرانی روبهرو کرد. توقف ورود ماده اولیه در پی انهدام بخشی از پالایشگاه آبادان و از کار افتادن کامیونهای مخصوص حمل ماده اولیه در پالایشگاه آبادان، موجودی ماده اولیه در مخازن کارخانه را به صفر نزدیک کرده بود.
آری اینجا، درست همینجا که قبل از آتش توپ و تانک دشمن در هوای شرجی خوزستان دارد میسوزد، درست همینجا که کشور به فراوردههای نفتی مانند کربن احتیاج دارد، درست در همین لحظه و همین حالا باید یا علی گفت و روی پای خود ایستاد و به توان و قدرتِ اعتقادِ ممزوج با دانش نیروهای داخلی؛ به این جوانان اعتماد کرد. وقتش شده تا همه بفهمند، اینجا، خط مقدم است».
این کتاب در ۲۴۰ صفحه مصور و با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه با قیمت ۲۹,۰۰۰ تومان از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده است.
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