به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر سه شنبه در کارگروه مدیریت بیماری کرونا بیان کرد: با توجه به اعتباراتی که طی سفر معاون رئیس جمهور به استان فارس اختصاص یافت تا انتهای امسال بالغ بر ۴ بیمارستان استان به بهره برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: این چهار بیمارستان در شهرستان‌های جهرم، فسا، رستم و مرودشت به بهره برداری می رسند تا بالغ بر هزار تخت به مجموع تخت‌های بیمارستان‌های استان اضافه شود.

استاندار فارس یادآور شد: اقداماتی در استان فارس توسط مسئولین، مردم و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت که بر اساس آن تا پایان خرداد ماه شاهد بهترین نتایج کسب شده در مدیریت بیماری کرونا در سطح کشور بودیم به گونه‌ای که فارس بهترین استان در زمینه کنترل بیماری کرونا بود.

استاندار فارس تاکید کرد: ورود بیمار به مراکز درمانی استان فارس دارای شیب نزولی است. این موضوع نشان از توجه ارکان مختلف اجتماعی به شیوع بیماری کرونا دارد این در حالی است که بیش از ٢٢٠ هزار آزمایش توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیماران به عمل آمد که نشان دهنده توانمندی فارس در زمینه شناسایی بیماران احتمالی کرونا است.

وی در خصوص میزان فوتی‌های استان نیز تاکید کرد: بیشتر بیمارانی که در استان فارس به علت کرونا جان باخته‌اند بیماری زمینه‌ای داشتند این درحالی است که کادر درمانی استان نیز توجه ویژه ای به بهبودی سالمندان دارد.

او با اشاره به اینکه تنها ۲.۹ درصد از مرگ و میر ناشی از کرونای کشور در فارس است، یادآور شد: آمار استان در حوزه وفات در بخش کرونا از متوسط کشور کمتر بوده و براساس آمارها متوسط مرگ و میر در کشور دو برابر آمار استان فارس است.

رحیمی در خصوص الزام آمادگی آموزش و پرورش در پی بازگشایی مدارس نیز تصریح کرد: به گفته رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مدارس ١۵ شهریور بازگشایی می‌شود این در حالی است که باید زمینه این مهم نیز در استان تأمین شود تا در صورت بازگشایی مدارس با مشکلی مواجه نباشیم البته در این راستا شهرداری و سازمان صنعت معدن و تجارت مکلف هستند با همکاری آموزش و پرورش تمهیدات لازم در راستای بازگشایی مدارس را فراهم کنند.

او در ادامه با اشاره به بهره گیری از فرصت کرونا یادآور شد: با توجه به شیوع کرونا می‌توان از این موضوع در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک بهره برداری کرده و با تأمین زیرساخت‌های لازم نسبت به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه تلاش کرد.