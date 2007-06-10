به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسن مظفری رئیس مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران ضمن اعلام این خبر گفت: این همایش با هدف تعیین تناسب بین محله و اجتماع مدنی ، آشنایی با آثار محله نشینی در ایران و آسیب شناسی توسعه شهری برگزار می شود.

وی با اشاره به محورهای همایش یاد آور شد: اصول و دیدگاه ها در حوزه مطالعات محله ای ، تهران از محله نشینی تا کلانشهر ، مشارکت مدنی و اندیشه محله گرایی و چالش های اساسی پیش روی مطالعات از محورهای اصلی این همایش به شمار می آید.

مظفری دبیر علمی همایش را " دکتر تقی آزاد ارمکی " اعلام کرد و افزود: مبانی واصول محله گرایی و ساختار محله گرایی از بخش های همایش مذکور است.

وی محل برگزاری همایش را سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی دانشکده عوم اجتماعی دانشگاه تهران عنوان کرد و گفت: روسای دانشگاه ها ، شهرداران و معاونین مناطق 22 گانه تهران ، مسوولین نیروی انتظامی ، بسیج ، استانداری ، فرمانداری و مراکز تحقیقاتی در این همایش حضور خواهند داشت.

همایش محلات تهران ، چالش ها و راهبردها 20 خرداد ماه ساعت 15 الی 18 برگزار می شود و علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88743550 تماس حاصل کنند.