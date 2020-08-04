رفع مشکل افت فشار آب در برخی مناطق کرج/ اصلاح شبکه توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین میر با اشاره به اینکه در مناطق مرتفع شهر از جمله محدوده کوهپایه، حسن آباد و همچنین محدوده‌های شهرک بنفشه و ایثار در شرایط پیک مصرف فصل گرما با افت فشار آب مواجه می‌شدیم، گفت: امور آبفای کرج مرکزی با اجرای عملیات لوله گذاری به طول ۴۰۰ متر و به قطر ۲۵۰ میلی متر از جنس چدن داکتیل در بلوار تربیت در محدوده حسن آباد و انجام عملیات سه راه گیری و نصب شیرآلات مورد نیاز در محدوده شهرک بنفشه و ایثار نسبت به تأمین شرایط پایدار توزیع آب و حل مشکل کم آبی بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از شهروندان ساکن مناطق فوق اقدام کرده است.

وی گفت: با هدف بهبود روند توزیع در شبکه توزیع آب و حل مشکلات ناشی از افت فشار آب، در مناطق کوهپایه حسن آباد و شهرک بنفشه و ایثار کرج عملیات اجرایی لوله گذاری و اصلاح بخش‌هایی از شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت.