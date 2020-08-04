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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۳۴

مدیر آبفای منطقه کرج مرکزی خبر داد؛

رفع مشکل افت فشار آب در برخی مناطق کرج/ اصلاح شبکه توزیع

رفع مشکل افت فشار آب در برخی مناطق کرج/ اصلاح شبکه توزیع

کرج - مدیر آبفای منطقه کرج مرکزی از رفع مشکل افت فشار در برخی نواحی شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین میر با اشاره به اینکه در مناطق مرتفع شهر از جمله محدوده کوهپایه، حسن آباد و همچنین محدوده‌های شهرک بنفشه و ایثار در شرایط پیک مصرف فصل گرما با افت فشار آب مواجه می‌شدیم، گفت: امور آبفای کرج مرکزی با اجرای عملیات لوله گذاری به طول ۴۰۰ متر و به قطر ۲۵۰ میلی متر از جنس چدن داکتیل در بلوار تربیت در محدوده حسن آباد و انجام عملیات سه راه گیری و نصب شیرآلات مورد نیاز در محدوده شهرک بنفشه و ایثار نسبت به تأمین شرایط پایدار توزیع آب و حل مشکل کم آبی بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از شهروندان ساکن مناطق فوق اقدام کرده است.

وی گفت: با هدف بهبود روند توزیع در شبکه توزیع آب و حل مشکلات ناشی از افت فشار آب، در مناطق کوهپایه حسن آباد و شهرک بنفشه و ایثار کرج عملیات اجرایی لوله گذاری و اصلاح بخش‌هایی از شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 4990923

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