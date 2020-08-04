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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در چهاردهمین روز مردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: ۲۱۸ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۴۸ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۱۸ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۱۱۲ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۸۷ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی اظهار کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته، دو مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۱۰۳ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: هم اکنون ۱۹ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.

کد مطلب 4990925

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