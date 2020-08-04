کشف کالای قاچاق ۵۵ میلیاردی در تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر دپو مقادیری تجهیزات دستگاه چاپ در انباری در جنوب تهران، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی محل و هویت مالک انباری، افزود: با هماهنگی‌های قضائی در بازرسی از این انباری ۲۵۰ حلقه چسب دستگاه چاپ و ۳۱۱ تسمه و گیره مخصوص دستگاه چاپ فاقد مدارک گمرکی، کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه با دستور قضائی اموال کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، تصریح کرد: ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی با تاکید برنقش مشارکت پذیری مردم در همکاری با پلیس، گفت: با مسئولیت پذیری و مشارکت مردم در معرفی و کشف انبارهای احتکار کالاها شاهد برخورد قانونی با اخلال گران نظم عمومی جامعه و نظام اقتصادی کشور خواهیم بود.