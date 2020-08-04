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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

با همکاری مردم رقم خورد

صرفه جویی ۳۵۰۰ مگاواتی برق

صرفه جویی ۳۵۰۰ مگاواتی برق

معاون هماهنگی و توزیع توانیر گفت: امسال در اوج‌مصرف، با همکاری مردم، ۳۵۰۰ مگاوات در مصرف صرفه جویی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامعلی رخشانی مهر، گفت: روز گذشته وضعیت مصرف برق نسبت به زمان مشابه هفته گذشته، بهتر است و در مقایسه با دو روز گذشته، ۳۵۰ مگاوات پایین‌تر است.

وی ادامه داد: هرچند تفاهمنامه‌هایی با صنایع امضا شده است، اما در صورت کاهش مصرف برق، می‌توانیم آن‌ها را اجرا نکنیم و بستگی به میزان مصرف دارد. با توجه روند مصرف و پیش بینی‌ها، دمای هوا هفته آینده به صورت میانگین نیز بیش از یک درجه بالاتر خواهد رفت.

به گفته این مقام مسؤول روز گذشته استان‌های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، استان تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و کلانشهر اهواز در منطقه قرمز مصرف برق قرار گرفتند.

کد مطلب 4991022

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
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      نصب پنل های خورشیدی در سقف همه خانه ها و محوطه های کارخانجات و پارک ها و احداث نیروگاههای خورشیدی در حومه شهرها و درون شهرک های صنعتی هم فشار از سیستم سراسری کم میشود و هم تلفات برق در مسیر انتقال

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