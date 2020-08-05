به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس قم، سرهنگ علی موالی اظهار داشت: افزایش بیکاری باعث شده تا مجرمان سایبری از این امر سوءاستفاده کرده و با انتشار آگهی‌های استخدام به سرقت اطلاعات یا سوءاستفاده‌های مالی از جوانان جویای کار روی آورند.

وی تصریح کرد: ترفند مجرمان سایبری برای به دام انداختن افراد جویای کار بدین‌صورت است که با انتشار آگهی استخدام با درآمد بالا، بیمه و… این افراد جویای شغل را فریب داده و از آنها سو استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان قم ادامه داد: در گام اول از فرد رزومه اطلاعاتی فردی و کاری می‌خواهند که در پی جمع‌آوری این اطلاعات در گام بعدی با ارائه شماره حساب یا هدایت آنها به سایت‌های جعلی و درگاه‌های بانکی فیشینگ برای واریز وجه آزمون استخدامی از آنها سوءاستفاده‌های مالی می‌کنند.

سرهنگ موالی با توجه به سابقه این‌گونه کلاهبرداری‌ها از افراد جویای کار گفت: بهتر است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب‌های اعلامی از سوی این افراد و یا واریز از طریق درگاه‌های جعلی بانکی در خصوص شرکتی که آنها آگهی استخدام داده‌اند تحقیق کنید تا از واقعی بودن این شرکت اطمینان حاصل شود.

رئیس پلیس فتا استان قم تاکید کرد: تبلیغات، پیشنهادهای فریبنده و حقوق‌های غیر متعارف در فضای مجازی ممکن است دامی برای متقاضیان کار بوده و صرفاً درج یک شماره تلفن و آدرس‌های گمراه کننده می‌باشد، حتماً به صورت حضوری قبل از استخدام با صاحب آگهی ملاقات کنند و از محل فعالیت وی مطلع شوند و در صورت اطمینان از صحت موضوع، اقدامات بعدی را انجام دهند.