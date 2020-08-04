به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر امروز در بازدید از پارک علم و فناوری اقبال استان یزد اظهار داشت: دولت تلاش می‌کند تا ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و نقش حمایتی در راستای رشد علم و فناوری ایفا می‌کند.

وی عنوان کرد: اگر قرار باشد تمام هزینه‌های یک پروژه فناورانه از طریق دولت تأمین شود، هرگز به تولید محصول نخواهیم رسید.

ستاری ادامه داد: سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کارها و محصولات جدید، باید با کمک جوانان در پارک‌های علم و فناوری طراحی‌ها و ساخت و سازهای جدید خود را انجام دهند و اطمینان داشته باشند که دولت از آنها حمایت خواهد کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازدید از پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه محصولات فناورانه، پیشرفت طرح فضای کار اشتراکی و کارگاه چاپ سابلیمیشن، پیشرفت طرح مرکز توسعه فناوری‌های نوین معدنی، آئین آغاز به کار مدرسه نوآوری یزد و مرکز نوآوری فولاد و هسته‌های مستقر بازدید کرده و از فعالیت‌های مرکز نوآوری سرامیک و سفال، فعالیت شتابدهنده سرایند افکار نو، پیشرفت طرح احداث پردیس جامعه پارک و طرح بهینه اقبال و سرای شمس‌الدین و تیم‌های حوزه صنایع دستی به صورت مجازی بازدید کرد.

در پایان این بازدید در نشستی که با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد نخبگان استان یزد برگزار شد، تعدادی از سرمایه‌گذاران در صنایع خلاق، فناوری و علمی در ارتباط با طرح‌ها و ایده‌های خود صحبت کردند.

معاون رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های خود عصر امروز با آیت الله ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار و گفت‌وگو می‌کند و پس از آن در نشست اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید یزد به سخنرانی می‌پردازد.

نشست خبری با اصحاب رسانه استان آخرین برنامه ستاری در این سفر یک روزه به استان یزد است.