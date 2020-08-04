ضرورت توجه به فرصت سرمایه گذاری در نواحی صنعتی قم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه قرار بود همایش بینالمللی جذب فرصتهای سرمایه گذاری در استان برگزار شود که به دلیل بحران کرونا و انتخابات برگزار نشد، گفت: در حال حاضر توانستیم ۸۲ فرصت برای جذب سرمایه گذاری را جذب کنیم که میتوان برای توسعه نواحی صنعتی از آن استفاده کرد.
استاندار افزود: نواحی صنعتی مکمل و پشتیبان شهرکهای صنعتی استان هستند و بایستی مورد توجه جدی مسئولان امر قرار بگیرند.
سرمست با اشاره به اینکه در بحث تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی همکاری خوبی از دستگاههای خدمت رسان داشتیم و در این زمینه تاکنون مشکلی وجود نداشته است، گفت: اگر با مشکلاتی برخوردیم میتوانیم از الگوی شهرک شکوهیه استفاده خواهیم کرد چراکه تفاهم نامه اخیر ما با شرکت برق بهترین تفاهم نامه کشور در زمینه تأمین برق برای شهرکهای صنعتی بوده و این الگو میتواند در دیگر نواحی صنعتی هم استفاده شود.
به گفته استاندار، در زمینه تأمین آب برخی نواحی صنعتی قم شرکت آب و فاضلاب از نظر تخصیص باید ۵ لیتر در ثانیه تأمین شود این شرکت در اجرای فرآیندها باید طبق تفاهم نامهها عمل کند.
شرایط برگزاری نمایشگاه نداریم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایده ساخت نمایشگاه دائمی یا ویترین نمایشگاهی محصولات و تولیدات ساخت داخل در استان گفت: با توجه به بحران کرونا ما شرایط برگزاری هیچ نمایشگاهی را نداریم و آینده این بحران هم غیرقابل پیش بینی است لذا این نمایشگاه به دنبال آن تجمعاتی ایجاد خواهد شد که شرایط آن را نداریم.
سرمست با تاکید بر اینکه در ایجاد این نمایشگاه نباید دنبال ساخت و ساز جدیدی باشیم و باید از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم، گفت: اگر هم این نمایشگاه برای متخصصان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، شرکت شهرکهای صنعتی بهترین گزینه است چرا که تولیدکنندگان و متخصصان به طور دائم در این شهرک تردد دارند.
وی در پایان با اشاره به تغییر کاربری الحاقات در استان افزود: در بحث تغییر کاربری الحاقات باید این زمینها را برای بهرهوری و کاربری صنعتی و کشاورزی استفاده کرد البته باید در واگذاریها نظرات منابع طبیعی هم اتخاذ شود.
نظر شما