سارق طلاجات کودکان در شهرکرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعباس غلامزاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت طلاجات و زیورآلات از کودکان دختر در محله‌های شهرکرد، مأموران پلیس آگاهی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این راستا با فعال سازی اکیپ‌های گشت زنی محسوس و نامحسوس و پوشش کامل مناطق و اقدامات ویژه علمی و تخصصی و با انجام تحقیقات وسیع صورت گرفته مشخص شد سارق با استفاده از یک دستگاه پژو پارس در محله‌های خلوت و مکان‌های سرگرمی کودکان دختر به صورت حرفه‌ای زیورآلات آنان را به سرقت می‌برد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان داشت: تحقیقات مأموران برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه با انجام یک سری اقدامات پیچیده مخفیگاه سارق شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: سارق در ابتدا منکر هر گونه بزه انتسابی نسبت به خود شد، که در مواجهه با دلایل و مدارک پلیسی چاره‌ای جز اعتراف نداشت و به سرقت به عنف ۲۰ میلیارد ریال زیورآلات کودکان با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.