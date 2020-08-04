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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۴۷

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد:

کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما در استان اصفهان

کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما در استان اصفهان

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار طی امروز بر روی استان اصفهان است.

وی افزود: بر این اساس در اکثر مناطق استان وضعیت جوی، صاف در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

احتمال وقوع گردوخاک محلی در نیمه شرقی استان اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: همچنین طی امروز در نیمه شرقی گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت، تاکید کرد: روز سه‌شنبه هوای شهر اصفهان صاف در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

علی عسگریان تاکید کرد: روز چهارشنبه هوای شهر اصفهان صاف و هراه با غبار صبحگاهی در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد است و روز پنج‌شنبه هوای اصفهان صاف و غبارصبحگاهی گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4991086

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