کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما در استان اصفهان

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار طی امروز بر روی استان اصفهان است.

وی افزود: بر این اساس در اکثر مناطق استان وضعیت جوی، صاف در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

احتمال وقوع گردوخاک محلی در نیمه شرقی استان اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: همچنین طی امروز در نیمه شرقی گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در اکثر مناطق طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت، تاکید کرد: روز سه‌شنبه هوای شهر اصفهان صاف در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

علی عسگریان تاکید کرد: روز چهارشنبه هوای شهر اصفهان صاف و هراه با غبار صبحگاهی در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد است و روز پنج‌شنبه هوای اصفهان صاف و غبارصبحگاهی گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.