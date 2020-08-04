کشف پارچه و گردوی قاچاق در جنوب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: اواخر هفته گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی در رصدهای اطلاعاتی دریافتند تعدادی افراد با همکاری یکدیگر مقادیری کالاهای قاچاق در انباری در جنوب تهران دپو و جمع آوری کرده اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: گشت زنی‌های انتظامی آغاز تا اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی محل انباری و مالک آن شدند و مشخص شد که مالک انباری با همکاری ۲ تن از همدستانش کالای قاچاق را در این انباری تخلیه کرده است.

وی با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد، گفت: دستور دستگیری متهمان و بازرسی از داخل انباری اخذ شد و روز گذشته تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به محل انباری اعزام شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این رابطه ۳ متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: در بررسی از داخل انباری ۲۱۲ طاقه پارچه و ۲ هزار و ۲۴۰ کیلو گردو فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه با دستور قضائی اموال کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، تصریح کرد: ارزش ریالی کالای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گفته سرهنگ ولی پور گودرزی هر ۳ متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.