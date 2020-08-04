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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۴

استاندار گلستان:

کشاورزی منشاء توسعه گلستان است‌/ تولید ۹۲ محصول زراعی

کشاورزی منشاء توسعه گلستان است‌/ تولید ۹۲ محصول زراعی

گرگان- استاندار گلستان با تاکید بر اینکه کشاورزی منشاء توسعه گلستان است، گفت: در استان ۹۲ محصول زراعی کشت می‌شود که در تولید ۱۵ محصول رتبه نخست را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: مزیت اصلی گلستان کشاورزی بوده و در این استان ۹۲ محصول زراعی تولید می‌شود که در ۱۵ مورد آن رتبه نخست تولید در کشور را داریم.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی منشاء توسعه گلستان است، افزود: توجه به این بخش و راه‌اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی هم ارزش افزوده استان را افزایش داده و هم به اشتغال استان کمک  می‌کند.

استاندار گلستان با یادآوری اینکه تنوع اقلیمی گلستان امکان تولید محصولات باغی، زراعی و دامی مختلف را در استان فراهم کرده است، متذکر شد: گلستان در امنیت غذایی در بالاترین سطح است اما فقیرتر از سایر استان‌ها است و باید در بخش تجاری فعال‌تر عمل کند.

وی تصریح کرد: گلستان دارای ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که امکان کشت بار اول و دوم و سوم در آن‌ها فراهم است.

حق شناس بیان‌کرد: نوار شمالی استان مستعد توسعه کشت گلخانه‌ای و امیدواریم حمایت‌های لازم در حوزه تحقیقات و اجرای آن انجام شود.

کد مطلب 4991103

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