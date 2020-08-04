کشاورزی منشاء توسعه گلستان است‌/ تولید ۹۲ محصول زراعی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: مزیت اصلی گلستان کشاورزی بوده و در این استان ۹۲ محصول زراعی تولید می‌شود که در ۱۵ مورد آن رتبه نخست تولید در کشور را داریم.

وی با تاکید بر اینکه کشاورزی منشاء توسعه گلستان است، افزود: توجه به این بخش و راه‌اندازی صنایع تبدیلی کشاورزی هم ارزش افزوده استان را افزایش داده و هم به اشتغال استان کمک می‌کند.

استاندار گلستان با یادآوری اینکه تنوع اقلیمی گلستان امکان تولید محصولات باغی، زراعی و دامی مختلف را در استان فراهم کرده است، متذکر شد: گلستان در امنیت غذایی در بالاترین سطح است اما فقیرتر از سایر استان‌ها است و باید در بخش تجاری فعال‌تر عمل کند.

وی تصریح کرد: گلستان دارای ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که امکان کشت بار اول و دوم و سوم در آن‌ها فراهم است.

حق شناس بیان‌کرد: نوار شمالی استان مستعد توسعه کشت گلخانه‌ای و امیدواریم حمایت‌های لازم در حوزه تحقیقات و اجرای آن انجام شود.