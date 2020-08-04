به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتاب امروز سه شنبه در سخنانی گفت: در جلسهای با سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابولفضل (ع) لرستان تفاهم نامهای در راستای اشتغال زایی در سطح دهستانها و روستاهای محروم استان منعقد شد.
وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه، اظهار کرد: هدف از همکاری با قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان ایجاد اشتغال و توسعه دهستانها و روستاهای محروم سطح لرستان در رستههای مشاغل خانگی، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و همچنین فرهنگ سازی و آموزشهای انگیزشی در جهت سوق دادن نوجوانان و جوانان به سمت مشاغل کارآفرین در مناطق روستایی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به فعالیتهای این اداره کل در قالب این تفاهم نامه اشاره کرد و افزود: اهلیت سنجی فنی متقاضیان روستایی از طرف قرارگاه، هماهنگی صدور گواهی آموزشی و مجوز کارگاهی و تعاونی، تسهیل در دریافت اعتبارات بانکی، پشتیبانی و نظارت بر کارگاههای آموزشی و طرحهای اقتصادی و همچنین هدایت شغلی نوجوانان در قالب مدرسه اشتغال ویژه پسران و مدرسه زندگی ویژه دختران با همکاری قرارگاه از مهمترین فعالیتها و وظایف این اداره کل در قالب این تفاهم نامه صورت خواهد گرفت.
آشتاب بر همکاری با همه نهادهای انقلابی و مردم نهاد در راستای توسعه و پیشرفت استان تاکید کرد و گفت: این اداره کل با هماهنگی و همکاری با همه دستگاههای اجرای و بانکهای عامل استان علاوه بر این فعالیتها در قالب تفاهم نامه با سپاه حضرت ابولفضل (ع) برنامههای تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، توسعه مشاغل خانگی بصورت الگوی نوین، یارانه دستمزد به کارفرمایان، اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، تشکیل تعاونی و اعطای معافیتهای بیمهای به کسب و کارهای اقتصادی استان را در لرستان اجرایی کرده که منجر به ایجاد ارزش افزوده، جهش در رونق تولید و به خصوص تثبیت و ایجاد فرصتهای شغلی میشود.
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