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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۱۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۳۵۹ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ حال۶۶ نفر وخیم است

۳۵۹ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ حال۶۶ نفر وخیم است

قم - رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۳۵۹ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها وجود دارد که حال ۶۶ نفر آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۳ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به انجام ۴۹ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان افزود: ۳۴ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، مرخص شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵۹ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۶۶ نفر آنها وخیم است.

کد مطلب 4991188

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