۳۵۹ بیمار مشکوک به کرونا در قم/ حال۶۶ نفر وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۳ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به انجام ۴۹ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان افزود: ۳۴ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، مرخص شدند.



وی افزود: در حال حاضر ۳۵۹ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۶۶ نفر آنها وخیم است.