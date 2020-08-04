به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم و افزایش تولیدات علمی در محتوای آموزشی و ترویج علم مورد نیاز آموزش و پژوهش مبتنی بر نیازهای ملی، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه یزد، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به امضای طرفین رسید.

در این تفاهم‌نامه بر ضرورت کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل با مراکز علمی و پژوهشی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رصد کردن پیشرفت‌ها و تحولات علمی در حوزه‌های علوم و فناوری و همچنین حرکت در مسیر نظریه‌پردازی و استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت اهداف مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، فناوری و بین‌المللی تأکید شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و ISC متعهد شده است در خصوص نمایه‌سازی اطلاعات و آمار تولیدات پژوهشگران و تبیین و تحقق شاخص‌های رتبه‌بندی و ورود دانشگاه یزد به نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی با این دانشگاه همکاری کند. این مرکز همچنین متعهد شد تسهیلات لازم برای چاپ و انتشار کتاب‌ها و نشریات معتبر علمی دانشگاه و استفاده دانشگاه از منابع و مدارک علمی الکترونیک و چاپی را فراهم کند.

ارسال اطلاعات کتاب‌شناختی مربوط به کتاب‌ها، طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و سایر مدارک علمی نظیر مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی و همچنین همکاری در خرید مجلات و منابع علمی مورد نیاز مرکز منطقه‌ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در کشورهای اسلامی نیز از جمله تعهدات دانشگاه یزد در چارچوب تفاهم‌نامه مذکور است.