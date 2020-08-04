  1. استانها
  2. یزد
۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۲۴

با هدف ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم؛

تفاهم‌نامه دانشگاه یزد و مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

تفاهم‌نامه دانشگاه یزد و مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

یزد ـ دانشگاه یزد و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم و افزایش تولیدات علمی در محتوای آموزشی و ترویج علم مورد نیاز آموزش و پژوهش مبتنی بر نیازهای ملی، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه یزد، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به امضای طرفین رسید.

در این تفاهم‌نامه بر ضرورت کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل با مراکز علمی و پژوهشی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و رصد کردن پیشرفت‌ها و تحولات علمی در حوزه‌های علوم و فناوری و همچنین حرکت در مسیر نظریه‌پردازی و استفاده بهینه از امکانات موجود در جهت اهداف مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، فناوری و بین‌المللی تأکید شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و ISC متعهد شده است در خصوص نمایه‌سازی اطلاعات و آمار تولیدات پژوهشگران و تبیین و تحقق شاخص‌های رتبه‌بندی و ورود دانشگاه یزد به نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی با این دانشگاه همکاری کند. این مرکز همچنین متعهد شد تسهیلات لازم برای چاپ و انتشار کتاب‌ها و نشریات معتبر علمی دانشگاه و استفاده دانشگاه از منابع و مدارک علمی الکترونیک و چاپی را فراهم کند.

ارسال اطلاعات کتاب‌شناختی مربوط به کتاب‌ها، طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و سایر مدارک علمی نظیر مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، سخنرانی‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی و همچنین همکاری در خرید مجلات و منابع علمی مورد نیاز مرکز منطقه‌ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در کشورهای اسلامی نیز از جمله تعهدات دانشگاه یزد در چارچوب تفاهم‌نامه مذکور است.

کد مطلب 4991231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها