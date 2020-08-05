فراخوان مسابقه ویژه امر به معروف ونهی از منکر در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان، سیدمجتبی طباطبایی زاده اظهار داشت: امسال برای اولین بار در هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر که از ابتدای ماه محرم آغاز میشود مسابقه ویژهای با محوریت فریضتین و شیوههای مؤثر ترویج این واجب فراموش شده در سطح استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای مختلف شامل عکس، پوستر، خبر و گزارش، کلیپهای کوتاه ویدئویی به دو صورت موبایلی و حرفهای تهیه و از طریق پیامرسانهای فضای مجازی به شماره تلفن (۰۹۱۵۹۴۹۱۴۳۸) ارسال کرده و یا با مراجعه به دفتر ستاد در زاهدان به آدرس تقاطع خیابان شهید کفعمی و امام خمینی (ره) تحویل دهند.
وی ادامه داد: آثار ارسالی باید با محتوای امر به معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف باشد و انتخاب سوژه و نوع قالب نیز برای شرکتکنندگان آزاد است.
طباطبایی تصریح کرد: هر فرد میتواند ۳ اثر به این مسابقه ارسال کند و در پایان نیز پس از داوری به ۳ نفر از منتخبان در هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر، لوح تقدیر و هدایایی اهدا خواهد شد.
معاون رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار نیز ۲۵ مردادماه جاری است.
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