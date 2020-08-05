خبرنگار مهر مقام نخست مسابقات تیراندازی روز خبرنگار را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و در آستانه روز خبرنگار مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی توسط بسیج رسانه شهرستان آستارا با همکاری پایگاه بسیج شهید نقیب زاده حوزه شهری و روابط عمومی سپاه این شهرستان در محوطه حوزه بسیج شهری آستارا بین خبرنگاران خبرگزاری‌های رسمی و فعال کشور در این شهرستان مرزی برگزار شد.

در پایان این رقابت «مهدی حسین نژادی» خبرنگار و عکاس خبرگزاری مهر استان گیلان در شهرستان مرزی بندر آستارا مقام اول، رامین بشرویه از خبرگزاری ایسنا مقام دوم و «عیسی پاشاپور» از خبرگزاری ایرنا مقام سوم را کسب کردند.

مقام آوران این رقابت با هدایای نقدی و غیر نقدی توسط حجت الاسلام سید علی رضایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آستارا تقدیر شدند.