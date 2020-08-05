وعده ربیعی برای تصویب حق مسکن کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این افزایش را تصویب کند، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامه‌ای متن پیشنهادی شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال کرد.

تأخیر و تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفت.

در این راستا، آنطور که علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است «در اولین جلسه کیمسیون اقتصادی دولت در خصوص موضوع حق مسکن، این مؤلفه با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.»

همچنین حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است «جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت ۲۰ مرداد ماه تشکیل و پس از آن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در یک رفت و برگشت تصویب خواهد شد.»

اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد، از این رو امید می‌رود دولت بالاخره تصمیم به تصویب حق مسکن بگیرد و این مؤلفه با رقم ۳۰۰ هزار تومان در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقه ۲۰۰ هزار تومانی تیر ماه نیز پرداخت شود.