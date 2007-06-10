خبرنامه "فرهنگستان هنر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اردیبهشت این خبرنامه با یادداشت سردبیر آغاز می شود و در ویژه نامه دومین دوسالانه جهان اسلام می پردازد به گفتگو با دبیر دوسالانه، گزارش نشست مطبوعاتی و افتتاحیه دوسالانه و همچنین چهار نشست برگزار شده در طول برگزاری این دوسالانه.

گزارش افتتاح نمایشگاه نقاشان نوگرای سیستان و بلوچستان و نگاهی به این نمایشگاه در ادامه منعکس شده است. گفتگو با دبیر فرهنگستان هنر، گزارش هایی از نشست همایش "مولانا و هنر"، معرفی سه کتاب انتشارات فرهنگستان هنر، نشست تخصصی "چهل رساله"، نشست "سعدی و جلوه های هنر"، جلسه معرفی دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین، اولین میزگرد تعریف هنر اسلامی، دهمین نشست مشترک اهل اندیشه و هنر و مراسم تشییع پیکر خلیل درودچی در بخش دیگر آمده است.

گفتگو با دکتر مجید سرسنگی، گزارشی درباره پیام امسال روز جهانی تئاتر، نگاهی به کتاب "نمایش در دوره صفوی"، گفتگو با دکتر نصرالله حکمت درباره کتاب "انسان، حکمت و هنر از دیدگاه ابن عربی"، مقاله ای درباره سازهای فراموش شده، گزارش افتتاحیه جشنواره عکس های دریایی ایران و گفتگو با دبیر جشنواره، گزارش افتتاحیه نخستین نمایشگاه پوستر سفید و همچنین بیست و یکمین جلسه شورای پژوهش هنر و نهایتاً تازه ها و چهره ها کار این شماره را تمام می کنند.

پنجاه سومین شماره ماهنامه خبرنامه "فرهنگستان هنر" ویژه اردیبهشت ماه به مدیر مسئولی بهمن نامور مطلق و سردبیری بهزاد مرتضوی در 80 صفحه منتشر شده است.