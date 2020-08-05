انعکاس خدمات صورت گرفته به مردم یک معروف بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی صبح امروز چهارشنبه در جلسه تشریح و هماهنگی برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان کردستان، اظهار داشت: امسال با توجه به همزمانی هفته دولت و هفته امر به معروف و نهی از منکر باید به دنبال ترویج و فرهنگ سازی معروفات حرکت کنیم که مشکلات اساسی جامعه را مورد توجه قرار بدهد.

وی افزود: امروز می‌طلبد که کارهای صورت گرفته توسط دولت و نظام به مردم انعکاس یافته و از تضعیف و تخریب دولت به عنوان یک منکر بزرگ اجتناب کرد؛ و خدمات را همان طوری که انجام گرفته هنرمندانه بازتاب دهیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان ادامه داد: مردم باید زحمات نظام را از نزدیک لمس کنند و واقعاً این امر در راستای مقابله با پدیده تحریف است که اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند، است.

الله مرادی یادآور شد: امسال با توجه شرایط کرونایی جامعه فعالیت‌های این ستاد بیشتر حول محور فضای مجازی می‌باشد و بخش عمده از فعالیت‌های هم به عهده شوراهای امر به معروف و نهی از منکر خود ادارات است.