رونق کشاورزی در کردستان فرصتی برای رسیدن به توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد جعفری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دومین جلسه نشست هم اندیشی نخبگان و سرآمدان مسائل اقتصادی استان کردستان، اظهار داشت: وضعیت موجود و اقدامات انجام شده باید در جلسات این کارگروه مطرح شود تا نخبگان اقتصادی دانشگاهی و بخش خصوصی استان از آن مطلع شده و واقعیت‌ها را ببینند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها نتوانسته‌ایم به اهداف مدنظر برسیم، افزود: باید اعتمادسازی میان بخش خصوصی و دولت به وجود بیاید تا فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری در استان ایجاد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در این جلسه که با دستور کار بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه کشاورزی استان و ارائه راهکارهای اجرایی برگزار شد، ادامه داد: در حوزه کشاورزی به دنبال برنامه‌های درازمدت نیستیم بلکه باید با توجه به واقعیت‌های موجود نسخه بپیچیم؛ امروز جامعه مطالبه گر است و ما به راه حل نیاز داریم.

جعفری با اشاره به ظرفیت بالای آب و خاک استان، یادآور شد: از لحاظ سطح اراضی کشاورزی رتبه دوم کشور را داریم و در تولید ارقام مختلف گندم به خوبی عمل کرده‌ایم لذا می‌خواهیم در این جلسات بررسی کنیم که چگونه از ثروت بزرگی که داریم استفاده کنیم.

وی بیان کرد: ضریب مکانیزاسیون در کشاورزی افزایش پیدا کرده اما باید ببینیم این توسعه مکانیزاسیون تا چه حد توانسته موجب صنعتی شدن کشاورزی، افزایش تولیدات و بهره وری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: کشورهای جهان از کشاورزی به صنعت و توسعه رسیده‌اند اما بسیاری از چالش‌های بخش کشاورزی ما نتیجه مشکلات امروز است و عدم پیشرفت‌های اقتصادی استان، نه به دلیل ناتوانی بلکه به این دلیل است که تحریم‌ها دست ما را بسته است.

جعفری با بیان اینکه در این شرایط تحریم که بر کشور حاکم است، کشاورزی به دلیل درون زا بودن یک فرصت است، اظهار داشت: قانون یکپارچه سازی اراضی، در کشور وجود دارد اما نتوانسته‌ایم آن را اجرایی کنیم چون همه چیز ریشه در فقر دارد و افراد حاضر نیستند از احساس مالکیت‌های اندک خود بگذرند.

وی در این خصوص افزود: ۲.۲ اسب بخار در هکتار مکانیزاسیون کشاورزی استان اگر در زمین‌های یکپارچه استفاده شود افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ادامه داد: بانوان در کشاورزی استان تأثیر بسزایی دارند و جا دارد فعالان و صاحب نظران این عرصه در جلسات کارگروه حضور پیدا کنند.