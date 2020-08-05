خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آئینه‌دار پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگار ان فعال حوزه دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: با گسترش فضای مجازی خیلی‌ها تصور می‌کنند، می‌توانند در عرصه اطلاع‌رسانی گام بردارند در حالی خبرنگاری یک کار حرفه‌ای است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: با مقایسه برخی مطالب و اخبار نشر یافته در فضای مجازی با اخبار موثق رسانه‌ها به راحتی می‌توانیم، تفاوت بین یک کار خبری غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای را مشاهده کنیم.

آئینه‌دار ادامه‌داد: گاه نشر موضوعی یک مجموعه و یا یک شهر را به هم ریخته و یا به عکس باعث آرامش آن می‌شود و از این جهت مسئولیت خبرنگاری را بسیار حساس و خطیر می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ یک کشور هستند، افزود: خبرنگاران دلسوز هرگز نمی‌گذارند اخبار نامربوط و غیر موثق به سطح افکار عمومی رسوخ پیدا کرده و آرامش جامعه را به هم بزند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: خبرنگاران خراسان‌جنوبی یک کادر خبری سالم، بی حاشیه و فعال هستند و البته کار مطالبه‌گری خود را به عنوان پل ارتباط بین مردم و مسئولین انجام می‌دهند.

آئینه دار با اشاره به همکاری روز افزون بین رسانه‌ها و دادگستری خراسان جنوبی طی یک سال اخیر یادآور شد: با این حال باید کارهای تحلیلی و تحقیقی در حوزه اخبار مرتبط با دستگاه قضاء صورت گیرد تا مردم نیز بهره برداری لازم را ببرند.