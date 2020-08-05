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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۵۶

مدیرکل صداوسیمای خراسان‌جنوبی:

خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ هستند

خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ هستند

بیرجند-مدیرکل صدا و سیمای خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ هستند، گفت: خبرنگاران حرفه‌ای مانع رسوخ اخبار غیر موثق به سطح جامعه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آئینه‌دار پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگار ان فعال حوزه دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: با گسترش فضای مجازی خیلی‌ها تصور می‌کنند، می‌توانند در عرصه اطلاع‌رسانی گام بردارند در حالی خبرنگاری یک کار حرفه‌ای است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: با مقایسه برخی مطالب و اخبار نشر یافته در فضای مجازی با اخبار موثق رسانه‌ها به راحتی می‌توانیم، تفاوت بین یک کار خبری غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای را مشاهده کنیم.

آئینه‌دار ادامه‌داد: گاه نشر موضوعی یک مجموعه و یا یک شهر را به هم ریخته و یا به عکس باعث آرامش آن می‌شود و از این جهت مسئولیت خبرنگاری را بسیار حساس و خطیر می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران سربازان و مدافعان گمنام عرصه فرهنگ یک کشور هستند، افزود: خبرنگاران دلسوز هرگز نمی‌گذارند اخبار نامربوط و غیر موثق به سطح افکار عمومی رسوخ پیدا کرده و آرامش جامعه را به هم بزند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: خبرنگاران خراسان‌جنوبی یک کادر خبری سالم، بی حاشیه و فعال هستند و البته کار مطالبه‌گری خود را به عنوان پل ارتباط بین مردم و مسئولین انجام می‌دهند.

آئینه دار با اشاره به همکاری روز افزون بین رسانه‌ها و دادگستری خراسان جنوبی طی یک سال اخیر یادآور شد: با این حال باید کارهای تحلیلی و تحقیقی در حوزه اخبار مرتبط با دستگاه قضاء صورت گیرد تا مردم نیز بهره برداری لازم را ببرند.

کد مطلب 4991612

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