برگزاری دومین رزمایش مواسات و کمک های مومنانه در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی احمدی جابری چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین رزمایش بزرگ مواسات و کمک‌های مومنانه، طی سه مقطع زمانی دهه ولایت، دهه محرم و دهه آخر صفر، در سطح شهرستان جهرم خبر داد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ادامه رزمایش کمک‌های مومنانه به عنوان شاخص عملی انقلابی‌گری، اظهار داشت: در عین حال در ایام عید سعید قربان نیز نذورات و کمک‌های مومنانه‌ای که توسط بسیجیان جمع‌آوری شده بود در قالب گوشت گرم، بین نیازمندان و افراد آسیب دیده توزیع شد.

فرمانده سپاه شهرستان جهرم ضمن تقدیر از خیران نوع دوست و همچنین بسیجیان حوزه‌های مقاومت محلات خواهر، برادر و کانون‌های اقشاری شهرستان جهرم، که در جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقلاب، بیشترین سعی و دغدغه را دارند، عنوان کرد: در ایام عید سعید غدیر خم، رزمایش بزرگ مواسات و کمک‌های مومنانه، در قالب ۸۰۰ بسته معیشتی شامل برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، ماکارونی، روغن، رب گوجه و … برگزار خواهد شد.

سرهنگ احمدی جابری در ادامه با یادآوری نزدیک شدن ایام بازگشایی مدارس، از تهیه بسته‌های لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند، به همت بسیجیان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت خبر داد.

وی افزود: بسته‌های بهداشتی نیز در کنار بسته‌های معیشتی تهیه شده که به دست نیازمندان و افراد متضرر از ویروس کرونا خواهد رسید.

فرمانده سپاه شهرستان جهرم گفت: طبخ بیش از دو هزار پرس غذای گرم و توزیع آن بین نیازمندان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی، توسط بسیجیان و خیرین، به مناسبت عید سعید غدیر خم در جهرم صورت خواهد گرفت.

سرهنگ احمدی جابری همچنین از اهدای ۲۸ سری جهیزیه که به همت خیرین و کمک سپاه پاسداران تهیه شده، خبر داد و بیان کرد: جهیزیه‌هایی که به صورت مشارکتی تهیه شده، شامل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی، لوازم آشپزخانه و… است که انشاالله به محض تکمیل شدن اقلام، در ایام عید سعید غدیر خم، به دست صاحبان آن خواهد رسید.