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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۳

معاون سیاسی استاندار کردستان:

ملت ایران علیرغم تمام مشکلات همواره یاریگر نظام و انقلاب هستند

ملت ایران علیرغم تمام مشکلات همواره یاریگر نظام و انقلاب هستند

سنندج - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به مقاومت و همراهی ملت ایران در دوران تحریم، گفت: مردم ما همواره علیرغم تمام مشکلات یاریگر نظام و انقلاب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال صبح امروز چهارشنبه در جلسه تشریح و هماهنگی برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان کردستان، به بیانات رهبر انقلاب در خصوص عزاداری ماه محرم اشاره کرد و ضمن بر شمردن کلمات ارزشمند و راهگشای این بیانات، اظهار داشت: رهبر انقلاب با دقت و نکته بینی روشنگری حکیمانه ای راجع به ماه محرم داشتند.

وی افزود: امیدوارم با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری عاشورا را به نوعی زنده نگه بداریم که با توجه به شرایط خاص کرونایی جامعه دچار مشکل نشوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: امروز یکی از بالاترین معروفات این است که مسئولان ذیربط خدمات صورت گرفته توسط نظام را برای مردم بدون اغماض بازگو کنند.

خوش اقبال بر بازگویی خدمات انجام شده دولت توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و یادآور شد: این کار خود یک معروف است و مدیران باید به خوبی در هفته دولت این اقدامات را برای مردم بازگو کنند.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که کشورمان با تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه از سوی استکبار جهانی روبرو است ما باید این تحریم‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم تا راه توسعه هموارتر شود.

کد مطلب 4991661

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