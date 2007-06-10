نمایشگاه صنایع دستی و سوغات کشور به شهرهای ایران سفر می کند

مسئول برپایی نمایشگاه های بین المللی پاسارگارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : نمایشگاه صنایع دستی ، سوغات و هدایای کشور با همکاری اداره بازرگانی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، شورای اسلامی شهرها و شهرداری های کشور هرماه در یکی از شهرها برگزار می شود .

محسن امیرخانی افزود : این نمایشگاه با هدف تعامل فرهنگ ، آداب و سنن و صنایع دستی استان های مختلف کشور و شناساندن آن به ایرانیان در شهرهای مختلف برپا می شود .

وی خاطرنشان کرد : در این نمایشگاه که با بیش از 80 غرفه برپا می شود ؛ صنایع دستی ، غذاهای محلی و پوشش های اقوام مختلف کشور در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد .

امیرخانی یادآور شد : از تاریخ 22 خرداد ماه به مدت 11 روز این نمایشگاه در اسلامشهر و پس از آن در قلعه حسن خان در استان تهران دایر می شود و در ماه های آینده به دیگر استان های کشور سفر می کند.

وی عرضه مستقیم و ارزان صنایع دستی ، اشتغال زایی کوتاه مدت و بلند مدت را از جمله مزیت های برپایی چنین نمایشگاه هایی اعلام کرد و گفت : برای حفظ جایگاه صنایع دستی هنرمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور و رسیدن به بازارهای جهانی برای عرضه صنایع دستی نیاز به حمایت معنوی مسئولان به شدت احساس می شود.