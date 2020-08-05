علی مهدوی‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور در بخش پژوهشی گفت: این مسابقات در پنج رشته شامل نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن، احکام و انشا از ۱۳ مردادماه در مشهد و به میزبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی آغاز شده و تا ۱۶ مرداد ادامه دارد.

رئیس اداره امور قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: این مسابقات به دلیل برخی از محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا به صورت مجازی و غیر حضوری برگزار شده و هم‌اکنون در حال برگزاری است، ازهمین‌رو برای جلوگیری از قطع شدن صدا و تصویر در حین برگزاری مسابقه، قبل از برگزاری مانورهایی برگزار شد تا نقاط ضعف مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در مرحله نهایی است و دانش‌آموزان در مرحله مقدماتی که هزار و ۱۰۰ نفر بودند آثار خود را به دبیرخانه مسابقات مستقر در آموزش و پرورش خراسان رضوی ارسال کردند، افزود: به صورت میانگین از هر پایه ۱۰ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که در مجموع در این مرحله ما ۳۳۰ دانش‌آموز از استان‌های مختلف در رشته‌های مختلف و راه‌یافته به مرحله فینال داریم که بایکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مهدوی خواه ادامه داد: ۱۶۰ دانش‌آموز پسر و ۱۷۰ دانش‌آموز دختر در این دوره از مسابقات در حال رقابت هستند که از این تعداد، ۲۰ دانش‌آموز از خراسان رضوی هستند.

وی افزود: رقابت دانش‌آموزان پسر از ۱۳ تا ۱۴ مرداد ادامه یافت و رقابت در بخش دختران از امروز آغاز و تا ۱۶ مرداد ادامه دارد. همچنین در این دوره از مسابقات، ۲۰ داور به تفکیک ۱۰ داور آقا و ۱۰ داور بانو قضاوت را عهده‌دار هستند و در مجموع ۱۰ سالن با دو فضای مجزا برای حضور داوران جهت داوری مسابقات این دوره در اردوگاه ثامن‌الحجج مشهد در نظر گرفته شده که با مجری، ناظر و اپراتور پخش زنده همراه است.

رئیس اداره امور قرآن و عترت آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان از طریق نرم‌افزار شاد توانستند با فضایی که داوران در آن حضور دارند در فرآیند مسابقات، اجرای خود را داشته باشند، اظهار کرد: طی این دو روز برگزاری مسابقات در بخش پسران مشکل فنی نداشته‌ایم.

وی بیان کرد: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات از طریق شبکه قرآن و همزمان با ۱۸ مردادماه مصادف با عید سعید غدیر و از طریق شبکه قرآن پخش خواهد شد.

مهدوی‌خواه گفت: ۱۵۰ نفر از مجموع ۳۳۰ نفر به‌عنوان برگزیدگان مرحله کشوری انتخاب و به آنان جوایز همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد که روند این قدردانی نیز از طریق ارسال بسته پستی به درب منزل دانش‌آموزان منتخب صورت خواهد گرفت.