شهرداران 12 شهر استان تهران هنوز انتخاب نشده اند

مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : شهرداران 60 درصد از 50 شهر استان تهران انتخاب شده اند که تاکنون احکام 40 درصد ازاین افراد صادر شده است و صلاحیت بقیه افراد معین شده از سوی شوراهای اسلامی شهر از سوی استانداری در حال بررسی است .

محمدرضا احمدزاده افزود : با توجه به مذاکراتی که با فرمانداران شهرهایی که شهرداران آنها انتخاب نشده اند صورت گرفته است ، شهرداران کلیه ای شهرها تا پایان ماه جاری انتخاب و معرفی شوند .

وی خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط ویژه استان تهران در مقایسه با دیگر شهرها ضروری است اعضای شورا در انتخاب شهردار و مسئولان مربوطه در استانداری در انجام استعلامات دقت کنند .

احمدزاده از تعامل شوراها با استانداری در انتخاب شهردار خبر داد و یادآور شد : با توجه به حساسیت انتخاب شهردار در شهرهای استان تهران و حساسیت ویژه استاندار به انتخاب فردی کارآمد ، شوراهای این دوره علاوه بر انجام بررسی ها و مصاحبه های مختلف در زمینه مدیریت و تسلط بر مسائل شهری با حوزه استانداری تعامل داشته اند .