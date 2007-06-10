کتابشناسی موسیقی در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر،مولف کتاب،" سیمین حلالی" در پیش گفتارنوشته است :" تنها کتاب موجود در این زمینه، کتابشناسی موسیقی تالیف "ویدا مشایخی" بود که اطلاعات مربوط به کتاب ها و مقالات چاپ شده تا سال 1353 را در برمی گرفت و نظر به تحولات و دگرگونی های قابل توجه در عرصه های گوناگون موسیقی در این فاصله زمانی، چنین به نظر می رسید که فقدان اثری که بتواند به صورت مرجع در اختیار پژوهندگان قرار گیرد کاملاً ملموس است .

چاپ نخست"کتابشناسی موسیقی در ایران" ، در 16 فصل و 800 صفحه به قیمت 18000 تومان از سوی موسسۀ فرهنگی- هنری ماهور که فعالیت هایش در حوزۀ هنر موسیقی است اخیرا به بازار کتاب ایران عرضه شده است.

از فهرست مطالب و متن کتاب چنین بر می آید که تسلسل شماره بازیابی، شیوۀ دسترسی به موضوعات را برای خواننده آسان کرده است. منابع اصلی گردآورنده عمدتاً کتاب ها ، مقالات نشریات( از 1354-1383) و پایان نامه ها و طرح های پژوهشی بوده است که این، به خودی خود نشانگر نگرش علمی سیمین حلالی به روش کار گردآوری است. ناگفته نماند روش تنظیم بعد از پیش گفتار در ص 12 کتاب توضیح داده شده است.با وجود این که فهرست ها آثار منتشرشده تا سال 1383 را معرفی می کند امّا ندرتاً کتاب ها یا مقالاتی مربوط به سال 1384 نیز دیده می شود.

گردآورنده با مراجعه به 25 کتابخانه تخصصی کشور و بهره گیری از دیدگاه کارشناسانۀ کتابداران خبره، کار تحقیق و فهرست نویسی خود را تکمیل کرده است. کوتاه سخن این که فصل های کتاب به ترتیب زیرعنوان بندی شده است و زیر عنوان هر فصل موضوعات متنوعی را در بر می گیرد:

فصل اول : کلیات( شامل 7 زیر عنوان)

فصل دوم : فلسفه و زیبایی شناسی

فصل سوم : تاریخ و نقد( شامل 69 زیر عنوان)این بخش بیشترین فهرست مقالات در بارۀ موسیقی اعم از تاریخ موسیقی ایران و دوره های موسیقی اروپا و دیگر کشورها را داراست

فصل چهارم : سرگذشت نامه ها( شامل 12 زیر عنوان)

فصل پنجم : مبانی و مسائل فنی موسیقی(شامل 21 زیر عنوان)

فصل ششم : سازها (شامل 11 زیر عنوان)

فصل هفتم : موسیقی همراهی کننده(متن) (شامل 7 زیر عنوان)

فصل هشتم : موسیقی رقص ( شامل 11 زیر عنوان)

فصل نهم : موسیقی کودک

فصل دهم : موسیقی مردم پسند (شامل 3 زیر عنوان)

فصل یازدهم : پژوهش در موسیقی( اتنوموزیکولوژی) ( شامل 23 زیر عنوان)

فصل دوازدهم : فیزیک و آکوستیک ( شامل 2 زیر عنوان)

فصل سیزدهم : آموزش موسیقی ( شامل 10 زیر عنوان)

فصل چهاردهم : انجمن ها و سازمان های موسیقی

فصل پانزدهم : برنامه ها ( شامل 5 زیر عنوان)

فصل شانزدهم: موزه ها و نمایشگاه ها

در پایان کتاب نمایه ها با عنوان هایی شامل: نام ها، موضوع ها، آثار ، نشریات وکتابنامه آورده شده است.



