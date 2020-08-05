چگونه بهترین محل برای اجاره یا خرید آپارتمان را پیدا کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزایش قیمت زمین و جذابیت آن در درآمدزایی موجب کاهش مطالعه، اخذ دانش فنی و کاربرد همه‌گیر فناوری‌های نوین ساختمان به روش صنعتی شده است. آمارها به وضوح نشان می‌دهد دوره زمانی ساخت یک ساختمان در طول دهه اخیر تغییر چشمگیری نیافته است. به علاوه اتلاف انرژی در مراحل تولید مصالح ساختمانی، ساخت مسکن و دوره بهره برداری از آن کماکان در حد بسیار بالایی قرار دارد. همچنین مصرف انرژی در فرآیند ساخت دو برابر متوسط جهانی است.

با توجه به شرایط موجود، کنترل، نظارت فراگیر و مؤثر در ساخت مسکن عملاً امکان پذیر نیست. با افزایش حجم تولید مسکن، این آسیب بسیار جدی و عمیق‌تر شده که نتیجه آن تولید ساختمان‌هایی با کیفیت پایین و اتلاف انرژی در دوره ساخت و بهره برداری است. ضوابط، قوانین و ابزارهای کار آمد و متناسب با ویژگی‌های بازار برای نظارت مستمر در دوره ساخت کافی نبوده و قوانین و مقررات کافی نیز در راستای حمایت از مصرف کننده در بخش ساختمان وجود ندارد. از طرف دیگر، استانداردها و مقررات ساختمانی مصوب، در حین اجرا رعایت نمی‌شوند و گواهینامه‌ها و تضمین‌نامه‌های ضروری نیز در مراحل مختلف ساخت صادر نمی‌شوند.

در این مطلب مهمترین موضوعاتی که در انتخاب بهترین محل برای اجاره یا خرید آپارتمان مؤثر است را معرفی خواهیم کرد.

نکات کلیدی در انتخاب بهترین محل برای اجاره یا خرید خانه

۱- کوچه: اولین چیزی که در خرید آپارتمان یا اجاره خانه باید در آن دقت کنید وضعیت کوچه و محله هنگام بازدید است، اگر ملک مورد نظر در کوچه‌های باریک است، حمل و نقل و اسباب کشی اهمیت بالایی را دارد.

وضعیت کوچه از نظر شلوغی هم از اهمیت بسیار زیادی برخودار است، اگر در اطراف ملک مورد نظر مدرسه، ساختمان پزشکان و … قرار داشته باشد مطمئن باشید آنجا مکان شلوغی است. پس در انتخاب محله و کوچه مورد نظر دقت کنید. همچنین نبود پارکینگ در کوچه و محله شلوغ از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲- همسایه‌ها: موضوع بسیار مهم دیگر در خرید یا اجاره آپارتمان بررسی و تحقیق در مورد همسایه‌ها است. از این رو قبل از خرید یا اجاره آپارتمان یا ملک حتماً این موضوع را بررسی کنید.

به این نکته هم دقت کنید کفش جلوی هر واحد آپارتمان و سالم بودن لامپ‌های راهروها به شناخت شما کمک خواهد کرد. اگر حین بازدید از ملک در مواردی که گفته شد مشکلی دیده نشد، تیک سبز در انتخاب آپارتمان از نظر همسایه‌ها زده می‌شود.

داشتن یک همسایه خوب از داشتن یک خانه خوب مهم‌تر است. حتماً موقع بازدید از ملک وضعیت همسایه‌ها را نیز بررسی کنید.

۳- دسترسی به مترو، بی آر تی و حمل و نقل عمومی: یکی دیگر از موضوعاتی که در انتخاب ملک بسیار پر اهمیت است دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی است که هزینه‌های رفت و آمد شما را تعیین می‌کند. بسیار مهم است که دسترسی شما به ایستگاه‌های اتوبوس و ایستگاه تاکسی راحت باشد.

دسترسی آسان به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌تواند یک امتیاز مثبت برای ملک باشد.

۵- امکانات رفاهی: دسترسی به بازارهای محلی هم از دیگر موضوعات مهم در انتخاب واحد آپارتمان است. اگر میوه فروشی، سوپر مارکت و مراکز خرید فاصله زیادی نسبت به ملک نداشته باشد این یک نکته مثبت است. نزدیکی به امکانات رفاهی مانند مغازه‌ها، نانوایی، میوه‌فروشی و … می‌تواند خیال شما را بابت انجام امور روزمره راحت کند.

۶- نورگیر بودن ساختمان: یکی دیگر از نکات بسیار مهم در اجاره آپارتمان یا خرید، نورگیر بودن ساختمان است. اگر شما جزو کسانی هستید که نورگیر بودن ساختما برایتان مهم است حتماً این نکته را جدی بگیرید، زیرا اگر قصد خرید دارید سالیان طولانی باید این شرایط را قبول کنید و اگر قصد اجاره هم داشتید حداقل یک سال از عمرتان را در آن خانه خواهید گذراند. پس این نکات را بیش از پیش جدی بگیرید.

معرفی سایت خانه اول

اگر به دنبال دریافت اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید حتماً به وب سایت خانه اول مراجعه نمایید و اطلاعات گسترده ای در مورد مشاوره و راهنمایی برای خرید ملک در این وب سایت ارائه شده است. آدرس اینترنتی این وب سایت https://khanehaval.com می‌باشد.

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