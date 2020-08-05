بوناچیچ: به تجربه رحمان رضایی نیاز داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، جلسه معارفه رحمان رضایی مدیر فنی تیم فوتبال در ورزشگاه ملت ذوب آهن برگزار گردید، در این جلسه که با حضور احمد جمشیدی سرپرست باشگاه ذوب آهن، مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه، بهروز یبلویی معاونت مالی اداری باشگاه، یزدانی عضو کمیته انضباطی باشگاه، کامران شیرزادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه، محسن کرباسچی مدیر ورزش قهرمانی و سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان باشگاه و کلیه اعضاء تیم فوتبال ذوب آهن در سالن کنفرانس مجموعه ملت برگزار گردید، رحمان رضایی ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به خانه اولش باشگاه ذوب آهن، اظهار داشت: ذوب آهن تیم بسیار با ارزشی است و پوشیدن لباس آن آرزوی خیلی از بازیکنان حال حاضر فوتبال کشور است.

بازیکن اسبق تیم ذوب آهن افزود: ازهمه شما عزیزان میخواهم که با حفط آرامش و تمرکز تنها به موفقیت فکر کنید ومن اطمینان دارم با غیرتی که در وجود تک تک بازیکنان ذوب آهن هست ما به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.

در ادامه این جلسه احمد جمشیدی سرپرست باشگاه ذوب آهن در سخنانی ضمن تکریم از تیم فوتبال باشگاه و صحبت در مورد اتفاقات اخیر داوری مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن، از بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال تقاضا نمود که با حفظ انسجام و همدلی درون تیمی، نهایت تلاش، توانایی، تجربه و انگیزه خود را برای سه مسابقه آینده تیم فوتبال ذوب آهن به نمایش گذاشته و مثل همیشه برای سربلندی خانواده بزرگ ذوب آهن به میدان روند.

همچنین در این جلسه مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره باشگاه در سخنان کوتاهی ضمن تجلیل از بازی خوب بازیکنان در چند بازی اخیر تیم فوتبال ذوب آهن، ابراز کرد: مجموعه هیات مدیره، مدیریت و پرسنل باشگاه همه توان و تلاش خود را انجام می دهند که تیم فوتبال در آرامش کامل و با پشتیبانی همه جانبه، سه بازی آینده را با قدرت به پایانی خوش برسانند.

در ادامه جلسه لوکا بوناچیچ سرمربی با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: دراین برهه زمانی به تجربه و دانش شخصی مانند رحمان رضایی نیاز داشتیم و پیوستن ایشان به جمع ما کمک بسیار خوبی است و باوردارم میتوانیم با همت بازیکنان و کمک افرادی امثال ایشان به موفقیت دست یابیم.

در پایان این جلسه پیراهن رسمی مسابقات تیم فوتبال ذوب آهن در فصل جاری که نام رحمان رضایی به روی آن درج شده بود، توسط آقای احمد جمشیدی سرپرست باشگاه ذوب آهن، به وی اهداء گردید.