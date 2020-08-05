۶۰۰ مورد ذخیره سازی خون بند ناف در استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رهایی در نشست خبری ظهر چهارشنبه خود با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی جهاد دانشگاهی سمنان ضمن بیان اینکه نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در سطح استان از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است، بیان داشت: در بازه زمانی فعالیت این مجموعه تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد ذخیره سازی خون بند ناف نوزادان انجام شده است.

وی با بیان اینکه پروژه رویان مهدی‌شهر یکی از پروژه‌های ملی جهاد دانشگاهی استان سمنان محسوب می‌شود که با جذب اعتبارات لازم پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد، تاکید کرد: خرید زمین مورد نیاز و پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی عملیات احداث فاز اول ساختمانی در زمره مهمترین اقداماتی محسوب می‌شود که در این مجموعه صورت گرفته است.

برگزاری آزمون‌های بر خط

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان در ادامه گفت: راه اندازی و اخذ مجوز دو مرکز نوآوری در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان یکی دیگر از اقداماتی است که خوشبختانه در سطح استان انجام شده که مرکز نوآوری و شتاب‌دهی با زمینه فعالیت نرم افزارهای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه صادره از سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی و مرکز نوآوری طراحی اپلیکیشن موبایل از دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی از آن جمله هستند.

رهایی درباره اثرگذاری جهاد دانشگاهی در اشتغال نیز توضیح داد: در یک سال اخیر دو هزار نفر در سطح استان سمنان در بیش از ۵۰ دوره آموزشی مهارت پزشکی مانند کاربردهای گیاهان دارویی، تکنسین، داروخانه، دستیار دندانپزشک، امدادگری و فوریت‌های پزشکی و… شرکت کردند که درصد قابل توجهی از آنان شاغل شدند همچنین ۵۱۷ نفر در قالب ۱۶۳ دوره آموزشی آزاد موضوعاتی مانند رایانه، فناوری اطلاعات، زبان خارجه و… آموزش دیدند.

وی افزود: در بازه زمانی یک سال اخیر از طریق سامانه آموزش‌های مجازی و سامانه آزمون بر خط جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز بیش از دو هزار دوره آزمون برای شش هزار نفر از متقاضیان در دستگاه‌های اجرایی و فراگیران آزاد برگزار شده است.