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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۴۷

سرهنگ همه خانی اعلام کرد

آغاز پخش تیزرهای آموزشی راهور در متروی تهران 

آغاز پخش تیزرهای آموزشی راهور در متروی تهران 

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت: در این تیزرهای کوتاه سعی شده عواقب ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به زبانی ساده بیان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران گفت: با توجه به اهمیت موضوع آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک در بین اقشار مختلف جامعه و دستورات فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ و پیگیری‌های رئیس پلیس راهور فاتب، کلیپ‌ها و تیزرهایی با موضوعات مختلف آموزشی تهیه و در اختیار متروی تهران قرار داده شده است.

وی ادامه داد: این تیزرها با محوریت و موضوعات مختلفی چون عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی، رعایت سرعت و سبقت، استفاده از کمربند ایمنی و دیگر موضوعاتی که به رانندگان و موتورسیکلت سواران مربوط می‌شود، می‌باشد.

این مقام انتظامی گفت: در این تیزرهای کوتاه سعی شده عواقب سرعت بالا و سبقت‌های ناگهانی، عدم استفاده از کلاه ایمنی و عدم استفاده از کمربند ایمنی به زبانی ساده بیان شود و رانندگان را با خطرات ناشی از این کار آشنا کند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود با پخش این تیزر و تیزرها و فیلم‌های مشابه دیگر فرهنگ سازی ترافیک در بین قشر جامعه به ویژه رانندگان وسایل نقلیه ارتقا یابد و بتوان از آن برای رعایت فرهنگ ترافیک بهره برد.

کد مطلب 4991869

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