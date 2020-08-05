امکانات نامطلوب رشته سپک تاکرا در خراسان شمالی

شهلا حسینی معصوم در گفتگو با مهر با اشاره به سابقه ایجاد رشته سپک تاکرا در خراسان شمالی اظهار کرد: از سال ۸۴ این رشته توسط بانوان در استان شکل گرفت و در نخستین مسابقات کشوری توانست رتبه سوم مشترک را از آن خود کند.
نایب رئیس هیئت سپک تاکرا در خراسان شمالی با اشاره به دیگر عناوین کسب شده توسط تیم سپک تاکرا خراسان شمالی در سالهای گذشته بیان کرد: بازیکنان خراسان شمالی در این رشته بسیار مستعد هستند و تقریباً در هر مسابقهای که شرکت داشتیم مقامی را کسب کردهایم.
وی قدرت تیم سپک تاکرا بانوان استان در سالهای پیشین را قابل قبول دانست و افزود: اما در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۹۱ از سوی مسئولان استان آنچنان نامهربانی دیدم که از کار استعفا داده و تا سال ۹۶ با این رشته همکاری نکردم.
حسینی با اشاره به افت شدید سپک تاکرا خراسان شمالی طی این سالها گفت: عدم حمایتها باعث شد در این رشته از سایر استانها به شدت جا بمانیم.
مربی رشته سپک تاکرا خراسان شمالی نبود سالن مخصوص رشته، عدم همکاری شهرستانها، نداشتن مربی و عدم حمایت مالی را از علل افت این رشته در استان عنوان کرد و تصریح کرد: طی سالهای گذشته خراسان رضوی مربی در این رشته نداشت و از بنده برای همکاری دعوت کرد و پس از مدتی همکاری با حمایتهای مسئولان رشد بسیار عالی را تجربه کردند و توانستند میزبانی ۳ دوره از مسابقات کشوری را نیز دریافت کنند.
وی با اشاره به ایجاد تغییراتی در مدیریت سپک تاکرا خراسان شمالی افزود: با این تغییرات و برگزاری کلاسهای مربیگری، داوری، حمایت مالی و یا اعزام به این کلاسها میتوانیم شاهد رشد دوباره این رشته ورزشی باشیم.
حسینی در انتها گفت: از مدیران شهرستانی میخواهم این رشته را در شهرها راه اندازی کرده و با تهیه امکانات اولیه مانند توپ و تور زمینه رشد رشته ورزشی جذاب سپک تاکرا را فراهم کنند.
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