بازخوانی ماجرای نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی در «سرچشمه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج، برنامه تاریخی «سرچشمه» در سومین قسمت خود در فصل دوم به بازخوانی ماجرای نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ می‌پردازد.

در این قسمت از «سرچشمه» به ماجرای نفوذ در حزب جمهوری اسلامی و قضیه انفجار دفتر مرکزی این حزب و چگونگی حضور و تاثیرگذاری کشمیری در نخست وزیری و به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر در ۸ شهریور ۶۰ پرداخته می‌شود.

مهمان این هفته «سرچشمه»، احمد کریم پور، مسئول چک و خنثی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ در این برنامه به بیان خاطرات خود پرداخته است.

برنامه «سرچشمه»، کاری از گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیما و معاونت سیاسی شبکه پنج سیما است که موضوعات مختلف تاریخ انقلاب را با حضور شاهدان عینی و کارشناسان آن موضوع بررسی و برای اولین بار فیلم‌های کمتر دیده شده تاریخ انقلاب را منتشر می‌کند.

«سرچشمه» هر هفته پنجشنبه شب ساعت ۱۹ از شبکه پنج سیما پخش خواهد شد.