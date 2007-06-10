نقش هندوستان در ترویج معنویت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ارکان اصلی آسیا، هند است. هند به عنوان موزه مذاهب و ادیان و روشهای معنوی است که بسیاری از آنها فقط به هندوئیسم خلاصه نمی شوند بلکه می توان ودانتا و بکتاهیسم را نیز ملاحظه کرد. هند تنها نماینده دنیایی است که می توان در آن تقدس ناب و مجعول، عقلانیت ودانتایی و بدترین نوع فلسفه بی معنا و لامذهب و حتی بیشترین علاقه به معنویت و حتی لیست بلند بالایی را از انواع جنبشهای سیاسی که بعضا علاقمند به تاسیس هندوراج بودند یافت.

به هر حال با توجه به موقعیت معنوی در آن، هند در حال ایفای نقش منحصر به فرد در مراحل معنویت است تا آنجا که تاثیر آن در غرب غیر قابل مشاهده بوده و فهم آن با اسلام چه در درون مرزهای کشورهای اسلامی و چه خارج آن، نتایج مذهبی و معنوی بزرگی چه به صورت منطقه ای و چه به صورت جهانی داشته است.

در حالی که اروپاییها روز به روز در حال سکولار شدن و بی علاقه به مذهب سنتی خصوصا در کشورهای کمونیسم اروپای شرقی و اتحادیه شوروری سابق هستند ضروری است که ابتدا بر روی مذهب و ابعاد معنوی آن که هنوز تخریب نشده ولی مورد علاقه قرار گرفته تمرکز بیشتری کنیم.

هفتاد سال حکمفرمایی کمونیسم ظاهر مسیحیت را نابود کرد اما ریشه آن را نتوانست از بین ببرد. ارتدوکس و کاتولیک که هر دو از مسیحیت هستند در اتحادیه شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی به مذاهب سنتی و معنوی بیشتر نزدیکی دارند تا کشورهای غرب دموکراتیک. بخش اسلامی این امپراطوری کمونیسم کمتر نابود شد زیرا نه تنها عقیده کمونیسم عقیده حاکم بود بلکه استعمار فرهنگ و زبان روسی حاکم بود. هنوز از اسلام رسمی صوفی در این کشورها چیزی باقی مانده است.

به خصوص نقشبندی ها که نقش اصلی را در حفظ ریشه های معنوی اسلام و فرهنگ آن طی دهه های ظالمانه سرکوب و اختناق ایفا کرده است. سرانجام با رجوع به آمریکای شمالی و مرکزی می توان شاهد ترکیب عجیب کاتولیسم یونانی ها به صورت سنتی به خصوص در نواحی بولیوی، پرو، اکوادور، برزیل و مکزیک و ورود آن به رفتارهای مذهبی در آفریقا که باعث افزایش بار فرهنگی به خصوص در حوزه کارائیب بوده است بود.

در نتیجه می توان شاهد گستره ای از انواع معنویتهای کلاسیک مثل کاراملیت و فرانسیسکا گرفته تا اعمال جادوگری بود. همچنین می توان به برزیل، یک مرکز ویژه برای اجماع علایق و انواع معنویات کاذب از انواع رایج آن در اروپا تا آمریکاست اشاره کرد که به تنهایی دنیایی است که در آن مرزهای فرهنگی پهلو به پهلو با روشهای سنتی مذاهب محلی و کاتولیسم همراه است. هم اکنون کشمکش در قسمت اعظم آفریقای جنوبی در گرویدن به مسیحیت با متفکرین سنتی شرقی که شامل اسلام و بودیسم است وجود دارد.

با این همه نقش هند را می توان در ترویج معنویت بی نظیر توصیف کرد. این فرهنگ فرهنگی است که بخوبی توانایی سازگاری با پاره ای از مولفه های مدرن را نیز از خود نشان داده است.