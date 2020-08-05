به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، یک مقام دولتی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور در نظر دارد تا تعدادی جنگندههای عمودپرواز مورد نیاز از جمله جنگندههای اف ۳۵ را خریداری کند.
در این ارتباط گفته شده خرید این جنگندهها برای تجهیز ناوگان هواپیماهای سبک صورت میگیرد و انتظار میرود که این جنگندهها تا سال ۲۰۳۳ در ناوگان هوایی کره جنوبی مستقر شوند.
تعداد احتمالی جنگندههای عمود پرواز مورد نیاز کره جنوبی ۲۰ فروند اعلام شده است، اگرچه این تعداد قطعی و نهایی شده نیست.
جنگنده اف -۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین با همکاری شرکتهای بزرگ دیگری در آمریکا و با مشارکت برخی کشورهای اروپایی در حال ساخت است.
گفته شده اف ۳۵ یک جنگنده نسل پنجم و تک سرنشین و تک موتوره و اولین جنگنده چندمنظوره نسل پنجمی محسوب میشود، اگرچه این جنگنده هنوز در مرحله آزمایش نهایی است.
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