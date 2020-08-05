به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا چمن آرا ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول که در سالن آمفی تئاتر فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در دزفول دو درمانگاه تأمین اجتماعی وجود دارد که در این بین نحوه رسیدگی و خدمات ارائه شده توسط درمانگاه تأمین اجتماعی شماره یک در خیابان طالقانی در شأن مردم نیست.

وی به گزارش و اعتراض‌های متعدد مردمی نسبت به کمبود امکانات و نقص در نحوه خدمات‌دهی این درمانگاه اشاره کرد و افزود: نبود امکانات رادیولوژی و سونوگرافی، کمبود پزشک متخصص، نبود تزریقات از جمله مهم‌ترین معضلات این درمانگاه است.

رئیس شورای شهر دزفول ادامه داد: آمبولانس این درمانگاه راننده ندارد و تمام تجهیزات ناقص هستند و کوتاهی در زمینه درمان مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. لذا رئیس این درمانگاه باید پاسخگوی این وضعیت نامناسب باشد.

چمن آرا در خصوص بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول نیز گفت: برخی‌ها اعلام کرده‌اند تجهیزات پزشکی این بیمارستان تکمیل است در حالی که این موضوع صحت ندارد. لذا توصیه می‌شود به جای افتتاح فرمالیته این بیمارستان ابتدا تجهیزات آن به طور کامل تأمین شوند سپس به بهره‌برداری برسد.