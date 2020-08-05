به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب‌رضا ارزانی، ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر، با اشاره به جایگاه عید غدیر؛ عید امامت و ولایت گفت: حضرت رسول(ص) در جریان واقعه غدیر فرمودند: «ای مسلمانان! حاضران به غایبان برسانند: کسی را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است، به ولایت علی سفارش می کنم، آگاه باشید ولایت علی، ولایت من است و ولایت من، ولایت خدای من است. این عهد و پیمانی بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم». این توصیف والایی از حضرت رسول(ص) است که در روز عید غدیر خطاب به مردم بیان کردند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: فارغ از این در لسان ائمه اطهار(ع) نیز تاکیدات مختلفی نسبت به گرامیداشت عید غدیر مطرح شده است از جمله توصیه به روزه‌داری، افطاری دادن، اطعام کردن، صله رحم، انجام امور و کارهایی که رضایت خداوند در آن است؛ حضرت امیر (ع) در خطبه غدیر نیز اشاره به این مساله داشته و فرمودند: « اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم و تهابوا النعمة فی هذا الیوم، و لیبلغ الحاضر الغائب، والشاهد الباین، ولیعد الغنی الفقیر والقوی علی الضعیف امرنی رسول الله(ص) بذلک» ( وقتی که به همدیگر رسیدید همراه سلام، مصافحه کنید، و در این روز به یکدیگر هدیه بدهید، این سخنان را هر که بود و شنید، به آن که نبود برساند، توانگر به سراغ مستمند برود، و قدرتمند به یاری ضعیف، پیامبر مرا به این چیزها امر کرده است).

وی در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای گرامیداشت عید سعید غدیرخم گفت: عموم برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های (فهما) کشور در قالب چند محور به شکل ویژه متمرکز شد که از جمله آنها می توان به تکریم خانواده معظم شهدا در قالب طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم اشاره داشت که از آغاز این طرح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با خانواده شهدا از سراسر نقاط کشور طی برقراری ارتباط زنده تصویری دیدار و گفت وگو داشت؛ این طرح اقدامی بود که در این ایام با هدف دلجویی و ملاقات با خانواده معظم شهدا صورت پذیرفت هرچند که به دلیل شیوع کرونا عملا برگزاری برنامه دیدار حضوری با خانواده آن دلاورمردان مقدور نبود اما اقدامی در راستای تکریم و عمل به سیره ای بود که بارها در کلام اهل بیت(ع) بیان شده است بنابراین به شکل جدی در دستور کار ستاد هماهنگی کانون های فهما سراسر کشور قرار گرفت.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: همچنین در راستای گرامیداشت این ایام همزمان با بیست و چهارم ذی الحجه مصادف با (روز مباهله) ۱۱۰ کانون برتر کشور که در سال ۹۸ و در اولین مرحله از استقرار نظام جامع فهما و نخستین پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران، حائز رتبه های برتر شدند مجوز فعالیت در رواق‌های تخصصی خود را به صورت جداگانه دریافت می کنند؛ از سوی دیگر همچنین بخشی از کانون‌هایی که در مصاحبه «تشکیل شبکه کانون های الگو» جزو کانون‌های شاخص کشوری مطرح شدند مجوز فعالیت دریافت می کنند چرا که این کانون‌ها از چند فیلتر عبور کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین ارزانی با اشاره به برخی از فعالیت‌های استانی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای گرامیداشت عید غدیر تصریح کرد: از سوی دیگر برگزاری و اجرای مسابقه و پویش ملی خوانش خطبه غدیر با محوریت استان اصفهان از جمله برنامه‌هایی بود که با هدف نشر و تبیین اهداف واقعه غدیر برپا شد؛ همچنین مسابقه بزرگ مجازی «خطابه غدیر» با محور استان آذربایجان و با هدف آشنایی اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد با این خطبه از دیگر اقداماتی بود که به مناسبت گرامیداشت عید غدیر برگزار شد.

وی ادامه داد: تدام طرح مواسات و همدلی و جمع آوری کمک های مومنانه، برپایی کاروان جشن غدیر به همراه اجرای برنامه های فرهنگی هنری به مدت ۱۰ روز در سطح استان تهران، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری در استان ها با عنوان «من غدیری ام» از جمله دیگر اقدامات ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای گرامیداشت عید سعید غدیر محسوب می شود.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: امسال همچنین پویش دیگری را در سطح بین المللی با عنوان «پویش عکس سفره جهانی غدیر» در دستور کار قرار دادیم؛ همان طور که در روایت متعدد از لسان ائمه اطهار(ع) بیان شده است اطعام در ایام غدیر از ثواب و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما در شرایط فعلی که به سبب شیوع ویروس منحوس کرونا امکان برگزاری مراسم اطعام در محیط های عمومی وجود ندارد، این پویش با هدف زنده نگاه داشتن این سنت حسنه از قاب فضای مجازی شکل گرفت به این صورت که شرکت کنندگان در این طرح از سفره های خانوادگی که مزین به نام حضرت امیر(ع) است عکس گرفته و در سطح فضای مجازی با هشتگ «سفره جهانی غدیر» ترند کنند.

حجت الاسلام و المسلمین ارزانی در تشریح ابعاد و شاخصه های پویش عکس سفره جهانی غدیر گفت: عکس برداری از سفره اطعام، هدایا، شادی و تبسم به مناسبت عید غدیر، عبادت و احسان و نیکوکاری و انتشار در فضای مجازی محورهایی است که افراد می توانند با تهیه تصویر از آنها در این پویش شرکت کنند.

وی در پایان اظهار کرد: غدیر یک روز نیست، بلکه واقعه ای است که اثر ماندگاری در طول ادوار تاریخ اسلام بر جای گذاشت، بزرگداشت این عید سعید فارغ از اینکه تکریم شعائر دین است، از سوی دیگر سبب ترویج فرهنگ علوی در سطح بین المللی می شود بنابراین فعالیت در این عرصه به ویژه از گذرگاه مسجد به عنوان پایه و اساس نهضت و تمدن اسلامی اهمیتی وافر دارد؛ غدیر یک فرهنگ در جهان اسلام است بنابراین به همان میزان که در راستای نشر و تبیین آن تلاش شود در واقع به اسلام خدمت شده است.