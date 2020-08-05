پمپئو و نخست وزیر لبنان تلفنی رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه به صورت تلفنی با «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان پیرامون حادثه انفجار دیروز در بندر بیروت گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر خارجه آمریکا با اتخاذ ژست عوام‌فریبانه همیشگی کشورش در گفتگو با نخست وزیر لبنان ادعا کرد که واشنگتن آماده هرگونه کمکی به بیروت است!

نخست‌وزیر لبنان نیز در این گفتگو با برشمردن میزان خسارت های وارده اطمینان داد که تحقیقات برای یافتن علت انفجار بندر بیروت آغاز شده و تأکید کرد که مسئولان این حادثه محاکمه خواهند شد.

در پی انفجار مهیب عصر دیروز سه‌شنبه در بیروت تا کنون مرگ بیش از یکصد نفر تایید شده و بیش از ۴ هزار نفر نیز مجروح شده اند.