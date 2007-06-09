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۱۹ خرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۸

آب میوه کیش به امارات، افغانستان و عراق صادر می‌شود

سالانه حدود 14 میلیون هزار قوطی آب میوه از جزیره کیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس افغانستان و عراق صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت تولیدی آب میوه بهشت کیش با 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری دریک شیفت کاری برای 20 نفر برای اشتغال کرده است.

این شرکت تولیدی آب میوه که در شهرک صنعتی شماره یک کیش واقع شده پس از یک دوره توقف چند ساله با تلاش مدیریت صنعتی سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت خود را از سر گرفت.

شرکت تولیدی آب میوه بهشت کیش صادرات آب میوه خود به داخل کشور را نیز در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد کرد.

همچنین شرکت شدا کیش که در زمینه تولید کرم، صابون و شامپو در شهرک صنعتی شماره یک کیش شروع به فعالیت مجدد کرده است سالانه بیش از 100 هزار عدد کرم و نزدیک به 200 هزار عدد صابون و شامپو تولید می کند.

میزان سرمایه گذاری این شرکت تولیدی که برای 10 نفر ایجاد اشتغال کرده بالغ بر 6هزار و 650 میلیون ریال است. تولیدات شرکت تولیدی شدا کیش به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می شود.

جزیره 91 کیلومتر مربعی کیش دارای پنج شهرک صنعتی با ده ها کارخانه و شرکت‌های تولیدی است.

کد مطلب 499226

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